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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+23,91%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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В Польше арестовали задержанных из-за конфликта с фанатами россиян
Суд арестовал 24 человек, задержанных за попытку устроить драку с польскими футбольными фанатами из-за передела рынка нелегальной торговли. В генконсульстве в Кракове ранее говорили о 10 задержанных россиянах
Фото: David W Cerny / Reuters

Суд в Польше арестовал 24 человек, задержанных ранее из-за конфликта с местными футбольными болельщиками, сообщает RMF 24. Среди них есть россияне.

При этом суд не удовлетворил ходатайства прокуратуры об аресте двоих человек — из-за состояния здоровья и семейных обстоятельств. Задержанным предъявили обвинения в участии в организованной вооруженной преступной группе, попытке избиения, незаконном владении оружием и незаконном обороте наркотиков. По данным издания, только один человек из 26 признал вину.

Портал указывает, что самому младшему из задержанных — 19 лет. Двое из задержанных являются гражданами Польши, двое — чеченцы с польским гражданством, остальные являются выходцами из Чечни и Армении. При этом некоторые их них находятся в стране нелегально, а несколько имеют вид на жительство.

Общество
Полиция ответила на сообщения о драке чеченцев с польскими болельщиками

Их задержали в начале недели около торгового центра в Кракове. По данным полиции, они собирались устроить драку с фанатами из-за попытки передела нелегального рынка сигарет. Сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить конфликт. Полиция нашла в их автомобилях запрещенные польским законодательством вещи.

При этом тогда полиция отказалась уточнить гражданство задержанных. В посольстве России в Польше РБК говорили, что пытаются прояснить данные об инциденте.

Позднее и.о. генконсула в Кракове Константин Шикин сообщил ТАСС, что в отделении полиции удалось выяснить, что задержаны 10 россиян. При этом официальной информации не поступало.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Польша, Чечня, арест
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Полиция ответила на сообщения о драке чеченцев с польскими болельщиками
Общество
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