Утро в Киеве началось с перебранки сторонников Ю.Тимошенко и "Беркута"

В Киеве, где сегодня, 8 августа, должно пройти рассмотрение жалобы защиты на арест Юлии Тимошенко, произошла перебранка между сторонниками экс-премьера Украины и сотрудниками спецназа "Беркут". Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".

Инцидент произошел возле палаточного городка, который разбили возле Печерского суда Киева сторонники Ю.Тимошенко. Конфликт начался с того, что к лагерю подъехали два автозака, после чего милиционеры начали блокировать железными щитами входы в палаточный городок.

Действия стражей порядка вызвали недовольство демонстрантов, которые расценили это как попытку закрыть их лагерь и оказали сопротивление. На помощь милиционерам из автобусов начали выбегать бойцы "Беркута". В дело вмешались народные депутаты, которые убедили сторонников Ю.Тимошенко не сопротивляться, т.к., по их мнению, это провокация.

Сейчас вход в палаточный городок перекрыт милицией, сотрудники "Беркута" выстроились неподалеку. Всего возле Печерского суда насчитывается до 30 автобусов с милиционерами. Между тем участников акции протеста больше не стало, их по-прежнему около 100 человек. По неофициальным данным, экс-премьера уже доставили в суд из СИЗО.

Напомним, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко была арестована за неуважение к суду и доставлена в Лукьяновское СИЗО 5 августа 2011г. Ее обвиняют в превышении полномочий и выдаче директив вместо правительства на подписание газовых контрактов с РФ, ущерб от которых оценивается в 200 млн долл.