Мэра г.Петрозаводска оштрафовали за плохие дороги

Мэр г.Петрозаводска (Республика Карелия) Виктор Масляков привлечен к административной ответственности и оштрафован за плохое состояние улично-дорожной сети города. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, размер штрафа составил 2 тыс. руб.

Ненадлежащее исполнение главой города своих служебных обязанностей было выявлено в результате проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Проверка была проведена прокуратурой г.Петрозаводска.

По итогам ревизии в отношении мэра было возбуждено административное производство по факту нарушения правил проведения ремонта и содержания дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.

Проблема плохого качества дорог в городах и селах существовала в России всегда, достаточно вспомнить известное высказывание по этому поводу Н.В.Гоголя. Однако в последнее время вопрос встал особенно остро, учитывая случай с главой столицы Карелии. И это притом, что финансирование дорожного хозяйства год от года растет (150 млрд рублей в 2007г. против 116 млрд рублей в 2006г.). Однако, как отмечают эксперты, "дорожных бюджетов" едва хватает на латание дыр, а с учетом того, что долгое время проблеме не уделялось достаточного внимания, ситуация близка к критической и только ухудшается.

Так, по статистике Министерства транспорта РФ, на сегодня в стране соответствием эксплуатационным нормам характеризуются лишь 37% федеральных и 20% региональных автодорог. К 2010г. специалисты ведомства ожидают, что первая цифра сократится до 15%. А ситуация на муниципальном уровне уже сейчас характеризуется как критическая.

Парадоксально, что на фоне растущей автомобилизации пропускная способность российских дорог с каждым годом только уменьшается. По официальным данным, убытки от бездорожья превышают 500 млрд рублей в год: оно тормозит развитие фактически всех отраслей экономики (например, транспортная составляющая в цене сельхозпродукции в России достигает 40%, тогда как в Германии – 12%).

Общая протяженность автомобильных дорог в России составляет 899 тысяч км при потребности в 1,5 млн км. Плотность автодорог на тысячу жителей составляет 5,3 км (для сравнения, во Франции – 15, в США – 22). Около трети населенных пунктов не имеют дорог с твердым покрытием.