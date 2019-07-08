Семья сбитой чиновником школьницы пожаловалась на нарушения в деле

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с участием чиновника администрации Воскресенского района Подмосковья. Сбитая им школьница впала в кому, ее родственники пожаловались в Генпрокуратуру и СК на нарушения при расследовании

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Родственники сбитой чиновником из подмосковного Воскресенска школьницы пожаловались в Генпрокуратуру, а также в управления МВД, прокуратуры и СКР по области на затягивание расследования и нестыковки в материалах дела. В заявлениях (копии есть у РБК) они утверждают, что судебно-медицинская и автотехническая экспертизы были назначены лишь спустя несколько месяцев после ДТП.

ДТП произошло 21 августа 2018 года около 21.10 на трассе «Зарайск — Серебряные Пруды». Начальник управления развития городской инфраструктуры администрации Воскресенского района.Игорь Щекочихин на Nissan Qashqai сбил 15-летнюю школьницу, перебегавшую с друзьями дорогу на перекрестке вне «зебры». 26 октября 2018 года следователь СО ОМВД России по Зарайску Сергей Ухаев постановил возбудить уголовное дело по признакам преступления ст. 264 ч.1 УК (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

После аварии школьница получила многочисленные травмы и переломы и впала в кому, из которой до сих пор не вышла. Ее мать Юлия Титова уволилась с работы для постоянного ухода за дочерью.

Согласно показаниям Щекочихина (копии протоколов допросов есть у РБК), в момент ДТП он был трезв, ехал со скоростью 70 км/ч (при ограничении в 90 км/ч) по своей полосе и не заметил выбежавшую на дорогу девушку в темной одежде и капюшоне без светоотражающих элементов. Чиновник после аварии был трезвым и вел себя адекватно, подтвердили на допросах инспекторы ДПС Дмитрий Фролов и Павел Борисов, прибывшие на место происшествия. Фролов оценил скорость кроссовера в 70 км/ч.

Титова и ее гражданский муж Александр Бондаренко изложили РБК другую версию, основанную на личных опросах свидетелей — девятерых подруг и друзей их дочери. Пятеро детей успели перебежать шоссе, четверо остались на обочине. Два свидетеля ДТП (фамилии несовершеннолетних не указаны, исходя из закона о СМИ) рассказали РБК, что машина приближалась со включенным ближним светом, и водитель стал сигналить перед наездом, поскольку видел подростка. «Он начал сигналить прямо перед столкновением, — рассказала РБК одна из свидетельниц. — Он ругался в нашу сторону, мол, какого черта вы здесь делаете. Около 15 минут после ДТП из машины не выходил и помощь Лизе не оказывал». Обе свидетельницы на следственном эксперименте заявили, что скорость автомобиля была более 120 км/ч.