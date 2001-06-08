Индусы лечат астму рыбой

Индусы, как известно, имеют определенную склонность к традиционной медицине. И банальную астму они лечат не при помощи современных лекарств, а... живой рыбой.

Около полумиллиона индусов примут участие в предстоящей ежегодной акции по излечению астмы. Это знаменательное во всех отношениях событие произойдет в Хайдерабаде. Дело в том, что одна индийская семья уже на протяжении 150 лет владеет секретом излечения астмы с помощью рыбы. Чтобы избавиться от коварного недуга «пациенты» должны съесть живую рыбину, в рот которой помещена специальная смесь, с привкусом имбиря и чеснока. Что характерно, этот способ действует, и у людей действительно проходит астма. Поэтому каждый год семья, владеющая этим секретом, проводит массовые излечения больных. Это мероприятие пользуется огромной популярностью, причем не только в Индии, но и во многих других странах, в том числе в Бангладеше, Непале, Бутане и Пакистане.

Для предстоящей акции уже было выделено 200 автобусов и 30 поездов, которые будут свозить всех желающих поесть живую рыбку в Хайдерабад. Около 400 добровольцев будут раздавать это «лекарство» больным астмой.

South China Morning Post