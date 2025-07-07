Попавший в американский фильм ветеран Афганистана умер в Омске
В Омске ветеран Афганистана Сергей Гайдук умер из-за последствий от удара упавшей веткой во дворе собственного дома. Об этом пишет «СуперОмск» со ссылкой на исобственные источники.
Гайдук в советские годы служил в Афганистане старшим лейтенантом в 278-й дорожно-комендантской бригаде.
Он получил травмы во время майских работ в саду. От полученных травм, включая многочисленные переломы, мужчина впал в кому, а 1 июля скончался.
В публикации отмечается, что региональное управление СК начало проверку. Проводится судебно-медицинская экспертиза.
Гайдук на броне БТР появился в эпизоде документального американского фильма про советский контингент в Афганистане — AFGAN: The Soviet Experience (1989).
Спустя годы Гайдук обрел почти вирусную популярность — кадры с ним наложили на клип группы Modern Talking на песню Who will save the world.
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