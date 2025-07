Попавший в американский фильм ветеран Афганистана умер в Омске

Сергей Гайдук (Фото: из личного архива)

В Омске ветеран Афганистана Сергей Гайдук умер из-за последствий от удара упавшей веткой во дворе собственного дома. Об этом пишет «СуперОмск» со ссылкой на исобственные источники.

Гайдук в советские годы служил в Афганистане старшим лейтенантом в 278-й дорожно-комендантской бригаде.

Он получил травмы во время майских работ в саду. От полученных травм, включая многочисленные переломы, мужчина впал в кому, а 1 июля скончался.

В публикации отмечается, что региональное управление СК начало проверку. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Гайдук на броне БТР появился в эпизоде документального американского фильма про советский контингент в Афганистане — AFGAN: The Soviet Experience (1989).

Спустя годы Гайдук обрел почти вирусную популярность — кадры с ним наложили на клип группы Modern Talking на песню Who will save the world.