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Лайнер SWISS аварийно посадили у Боденского озера

Самолет SWISS совершил аварийную посадку у Боденского озера из-за дыма на борту
Фото: Tim Boyle / Getty Images
Фото: Tim Boyle / Getty Images

Пассажирский самолет Airbus A220-300 Swiss International Airlines, следовавший из Белграда в Цюрих, совершил незапланированную посадку в Германии, недалеко от Боденского озера, сообщили представители перевозчика. Как пишет Reuters, это произошло из-за сообщений об ошибках в кабине и дыма в задней части салона.

Экипаж принял решение лететь в ближайший подходящий аэропорт. Согласно данным Flightradar24, рейс был перенаправлен в Фридрихсхафен, находящийся на берегу озера.

Посадка прошла без происшествий, пассажиры затем смогли покинуть самолет по обычным трапам. На месте находится медицинский персонал, а для транспортировки пассажиров в Цюрих подготовлены автобусы.

Хроника катастрофы над Боденским озером
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1 июля 2002 года пассажирский самолет Ту-154М авиакомпании «Башкирские авиалинии» и рейс DHL International Aviation ME, Boeing 757-200, столкнулись в воздухе над Боденским озером, недалеко от границы Германии и Швейцарии. Все пассажиры и члены экипажа (71 человек, из них — 52 ребенка) погибли.

Также в июне 1957 года самолет Swissair из Цюриха рухнул в Боденское озеро по невыясненным причинам. Тела четырех из девяти членов экипажа до сих пор не найдены.

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Анастасия Лежепекова
Самолеты Швейцария авиапроисшествие происшествия Германия
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