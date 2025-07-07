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Задержан бывший первый замглавы Росгвардии

ТАСС сообщил о задержании бывшего первого замглавы Росгвардии Стригунова
Стригунов занимал пост первого замглавы Росгвардии с 2020 по 2023 год. До этого он командовал Сибирским округом Войск нацгвардии. Злоупотребление полномочиями связано именно со строительством полигона в этом округе
Виктор&nbsp;Стригунов
Виктор Стригунов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. «РИА Новости» передало, что он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

В пресс-службе Росгвардии позднее сообщили, что дело связано со строительством одного из полигонов Сибирского округа. «Материалы проверки, касающиеся злоупотреблений при реализации строительства одного из полигонов Сибирского округа, переданы органам военного следствия. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье 285, ч. 3 УК», — рассказали РБК в ведомстве. Там уточнили, что Стригунов был уволен с поста в 2023 году.

По ч. 3 ст. 285 УК грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Пост первого замглавы Росгвардии Стригунов занял в конце января 2020 года.

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Стригунов окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР, Военно-политическую академию имени В.И. Ленина и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. В 1991–2016 годах он проходил службу во внутренних войсках МВД России, в 2016 году был назначен на должность командующего Сибирским округом войск Росгвардии. С 2017 года — генерал-полковник.

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