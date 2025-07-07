 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Число решивших учиться в педагогическом обогнало IT-специальности

Число желающих пересдать ЕГЭ выросло на 30 тыс. за год. Больше всего нарушителей попались с телефоном. По данным Рособрнадзора, число желающих поступить в колледжи выросло почти на 80%
Фото: Максим Платонов / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Максим Платонов / Бизнес Online / ТАСС

Количество заявлений, поданных для поступления на педагогические направления на бюджетной основе уже обогнало все другие направления, в том числе информационные технологии. Всего подали 233 тыс. заявлений на 70 тыс. бюджетных мест, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной итогам ЕГЭ.

К тому же увеличилось число заявок для поступления в учреждения среднего профессионального образования. По словам министра, их уже подали 450 тыс. человек, что на 200 тыс. больше прошлого года в этот период. Он также отметил, что большой интерес проявляют к техническим профессиям.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев отметил положительные изменения в результатах ЕГЭ по естественнонаучным предметам: увеличилось число сдававших экзамен по профильной математике и биологии на 7%, физике — на 13%, информатике — на 5%. Также выросло количество участников, которые получили результат более 60 баллов: по профильной математике такой получили больше 60% от общего числа участников, по биологии — больше 49%, по химии — 46%, по физике — 52%, по информатике — 44%.

Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В этом году из вошедших в состав России в 2022 году регионов ЕГЭ сдавали около 1,6 тыс. человек. Там впервые появились стобалльники — 11 человек. В целом количество стобалльников в этом году снизилось с 9,5 тыс. до 6,8 тыс. человек.

Возможность пересдать экзамен в этом году выбрали больше выпускников, чем в прошлом, — 144,4 тыс. человек. В 2024 году таких заявлений было 113,5 тыс. Больше всего желающих изменить результат экзамена зарегистрировались на обществознание — 36,4 тыс. чел. Информатику выбрали 24,6 тыс. чел., русский язык — 20,1 тыс. человек, профильную математику — 19,5 тыс. человек, а химию — 11,5 тыс. человек. По остальным предметам число желающих пересдать меньше 10 тыс. человек, а географию выбрали 497 человек. Результаты пересдач будут известны до 15 июля.

Что касается нарушений, всего с экзамена был удален 781 человек, из них за наличие телефона — 261 человек, а за шпаргалки — 413, еще 107 человек были удалены по другим причинам.

У выпускницы аннулировали результат ЕГЭ из-за «умных» очков
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

Также в Рособрнадзор поступали обращения о нарушениях в проведении итогового экзамена, всего служба получила 72 обращения из 32 регионов. В 69 обращениях содержались жалобы на нарушение порядка проведения экзаменов в пунктах проведения, а 55 обращений связаны с проведением именно ЕГЭ (а не ОГЭ после 9-го класса). Служба подтвердила нарушения в 14 случаях.

В основном, по данным Рособрнадзора, обращения были связаны с комфортностью экзаменационной процедуры — например, организацией туалетных комнат, запретами проносить в аудиторию воду и еду, а также с неудобными партами.

В нескольких регионах во время ОГЭ по русскому языку ученикам включили не тот аудиофайл для написания изложения. В результате школьники в Дубне, Чехове и Воронежской области получили за изложение ноль баллов. В итоге приняли решение, что работы перепроверят и оценят по фактически озвученному тексту.

Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Twitch попросил запретить сыну Константина Малофеева судиться вне США

Последствия наводнения в Техасе. Видео

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Чем известен уволенный с поста главы Минтранса Роман Старовойт

Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС

Обстановка в аэропорту Пулково, где задержали более сотни рейсов. Видео

Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
ЕГЭ поступление университеты Колледжи Рособрнадзор Минпросвещения вузы Сергей Кравцов Анзор Музаев
Сергей Кравцов фото
Сергей Кравцов
политик, министр просвещения России
17 марта 1974 года
Материалы по теме
Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл
Общество
Набравшая 400 баллов выпускница рассказала, как готовилась к ЕГЭ
Общество
Путин поддержал идею об обязательном ЕГЭ по истории для гуманитариев
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
Почему отправили в отставку министра транспорта Романа Старовойта Политика, 14:19
В Москве внедрили передачу показателей здоровья через ИИ-ассистента Город, 14:16
Угостившая вейпом обезьяну боксерша отделалась внушением от федерации Спорт, 14:14
Бастрыкин решил завести дело против военного судьи Политика, 14:08
В Ершове произошел взрыв газа в пятиэтажке Общество, 14:04
Все о пенсии работающего пенсионера: сколько и как получить, индексация Инвестиции, 14:04
Чем известен новый глава Минтранса Андрей Никитин 14:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
«ВТБ Мои Инвестиции» исключили бумаги ЮГК из топ-10 акций России Инвестиции, 14:00
В Госдуму внесли законопроект о повышении госпошлин для автовладельцев Авто, 13:57
Кремль заявил, что Москва и Баку должны остаться партнерами и союзниками Политика, 13:56
Что делать с деньгами: четыре тренда инвестирования в 2025 году Инвестиции, 13:53
Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по ВСУ под Чугуевом Политика, 13:51
Кремль ответил на слова Трампа об «антиамериканском» курсе БРИКС Политика, 13:49