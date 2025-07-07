Число решивших учиться в педагогическом обогнало IT-специальности

Число желающих пересдать ЕГЭ выросло на 30 тыс. за год. Больше всего нарушителей попались с телефоном. По данным Рособрнадзора, число желающих поступить в колледжи выросло почти на 80%

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Количество заявлений, поданных для поступления на педагогические направления на бюджетной основе уже обогнало все другие направления, в том числе информационные технологии. Всего подали 233 тыс. заявлений на 70 тыс. бюджетных мест, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной итогам ЕГЭ.

К тому же увеличилось число заявок для поступления в учреждения среднего профессионального образования. По словам министра, их уже подали 450 тыс. человек, что на 200 тыс. больше прошлого года в этот период. Он также отметил, что большой интерес проявляют к техническим профессиям.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев отметил положительные изменения в результатах ЕГЭ по естественнонаучным предметам: увеличилось число сдававших экзамен по профильной математике и биологии на 7%, физике — на 13%, информатике — на 5%. Также выросло количество участников, которые получили результат более 60 баллов: по профильной математике такой получили больше 60% от общего числа участников, по биологии — больше 49%, по химии — 46%, по физике — 52%, по информатике — 44%.

В этом году из вошедших в состав России в 2022 году регионов ЕГЭ сдавали около 1,6 тыс. человек. Там впервые появились стобалльники — 11 человек. В целом количество стобалльников в этом году снизилось с 9,5 тыс. до 6,8 тыс. человек.

Возможность пересдать экзамен в этом году выбрали больше выпускников, чем в прошлом, — 144,4 тыс. человек. В 2024 году таких заявлений было 113,5 тыс. Больше всего желающих изменить результат экзамена зарегистрировались на обществознание — 36,4 тыс. чел. Информатику выбрали 24,6 тыс. чел., русский язык — 20,1 тыс. человек, профильную математику — 19,5 тыс. человек, а химию — 11,5 тыс. человек. По остальным предметам число желающих пересдать меньше 10 тыс. человек, а географию выбрали 497 человек. Результаты пересдач будут известны до 15 июля.

Что касается нарушений, всего с экзамена был удален 781 человек, из них за наличие телефона — 261 человек, а за шпаргалки — 413, еще 107 человек были удалены по другим причинам.

Также в Рособрнадзор поступали обращения о нарушениях в проведении итогового экзамена, всего служба получила 72 обращения из 32 регионов. В 69 обращениях содержались жалобы на нарушение порядка проведения экзаменов в пунктах проведения, а 55 обращений связаны с проведением именно ЕГЭ (а не ОГЭ после 9-го класса). Служба подтвердила нарушения в 14 случаях.

В основном, по данным Рособрнадзора, обращения были связаны с комфортностью экзаменационной процедуры — например, организацией туалетных комнат, запретами проносить в аудиторию воду и еду, а также с неудобными партами.

В нескольких регионах во время ОГЭ по русскому языку ученикам включили не тот аудиофайл для написания изложения. В результате школьники в Дубне, Чехове и Воронежской области получили за изложение ноль баллов. В итоге приняли решение, что работы перепроверят и оценят по фактически озвученному тексту.