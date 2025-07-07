ФАС завела дело против импортера антибиотика для лечения пневмонии

Компания «Замбон-Фарма» необоснованно повысила на 46% отпускную цену на препарат «Флуимуцил-антибиотик ИТ», который используют при лечении инфекций дыхательных путей, заявила антимонопольная служба

Фото: Олег Яковлев / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «Замбон-Фарма», российского представительства итальянской фармацевтической компании Zambon SpA.

«Замбон-Фарма» — единственный импортер в Россию препарата на основе тиамфеникола «Флуимуцин-Антибиотик ИТ», который используется при лечении инфекций дыхательных путей, ларинготрахеитов, бронхитов и пневмоний. В связи с этим компания занимает доминирующее положение на рынке, заявили в ФАС.

Служба проанализировала данные компании и пришла к выводу, что с 2023 года по первый квартал 2025-го «Замбон-Фарма» необоснованно повысила отпускную цену на препарат на 46%, «при этом темпы роста прибыли фармкомпании значительно превысили рост расходов на производство».

ФАС напомнила, что препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших, на него не распространяется государственное регулирование цен.

В конце 2022 года в российских аптеках зафиксировали резкий рост спроса на «Флуимуцин-Антибиотик ИТ» и повышение цен. Источники РБК в отрасли сообщали, что дефицита нет, но «в связи с политической обстановкой в мире» выросли сроки отгрузок с недель до месяцев, на этом фоне он не исключает попыток «манипулировать рынком». В Росздравнадзоре тогда заявили, что нехватки антибиотиков нет.

Врачи в разговоре с РБК отмечали, что препарат не пользуется большим спросом в клинической практике, хотя «обладает рядом удобств.

В 2024 году ФАС проанализировала 11 тыс. цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых, в первом квартале 2025 года — еще 1,6 тыс. «По результатам экономического анализа снижено 890 цен в среднем на 15%», — сообщал глава ведомства Максим Шаскольский.