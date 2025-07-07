Летевший в США самолет экстренно сел из-за смс в телефоне пассажира
Рейс из Пуэрто-Рико в США был сорван из-за сообщения из трех букв в телефоне одного из пассажиров. Об этом пишет пуэрториканская газета Primera Hora
Инцидент произошел 3 июля — самолет American Airlines с 193 пассажирами на борту летел в Даллас, штат Техас.
Одна из путешественниц увидела в телефоне попутчика сообщение с текстом «RIP» («Покойся с миром»), рассказал изданию замдиректора по безопасности компании Aerostar Феликс Альварад. Она расценила это как угрозу взрыва и сообщила об опасениях бортпроводнику. В итоге пилоты последовали протоколу безопасности — им пришлось развернуть самолет и вернуться в аэропорт вылета.
После приземления сотрудники службы безопасности аэропорта совместно с Управлением транспортной безопасности осмотрели лайнер и опросили пассажира, из-за которого рейс был сорван. Мужчина рассказал, что у него недавно умер близкий человек, а сообщение из трех букв было выражением соболезнований. После проверки самолет отправился по ранее запланированному маршруту.
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