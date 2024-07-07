Иранский эсминец Sahand опрокинулся в доке во время ремонта

Корабль потерял равновесие и накренился. Причиной аварии стала неисправность балластной цистерны или попадание воды, сообщил глава верфи. Есть пострадавшие

Иранский эсминец Sahand опрокинулся в доке в Бендер-Аббасе на юге Ирана на берегу Персидского залива, где он стоял на ремонте, сообщает Tasnim.

Корабль потерял равновесие из-за попадания воды в цистерны и накренился.

Генеральный директор верфи ISOICO Салман Зарби рассказал ISNA, что причиной аварии стала неисправность балластной цистерны или попадание воды из места расположения валов эсминца во время ремонта. Корабль частично затоплен.

IRNA сообщает, что есть пострадавшие.

Эсминец Sahand, построенный в Иране, был спущен на воду в Бендер-Аббасе в декабре 2018 года. Его строили шесть лет. Корабль оснащен ракетами класса «земля — земля» и «земля — воздух», а также современной радиолокационной станцией. Эсминец может находиться в плавании пять месяцев без дозаправки, на нем есть вертолетная площадка.

Командующий на тот момент Военно-морскими силами Ирана Хоссейн Ханзади отмечал, что Sahand является «самым совершенным» и что «он не может быть обнаружен радаром».