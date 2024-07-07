Алсу подала иск о разделе имущества с мужем

Алсу подала на развод с Яном Абрамовым в конце мая, супругам дали два месяца на примирение. Бизнесмен предложил передать жене активы на 2,5 млрд руб.

Певица Алсу (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск певицы Алсу о разделе совместно нажитого имущества с ее мужем, предпринимателем Яном Абрамовым. В карточке дела говорится, что беседа назначена на 26 июля.

РБК обратился за комментарием в Савеловский суд Москвы, к представителям Алсу и Абрамова.

Алсу подала иск о расторжении брака в конце мая. Заседание отложили до августа для примирения сторон. Певица заявила, что, несмотря на это, «развод все-таки состоится».

Согласно заявлению Абрамова об урегулировании, которое опубликовала Ксения Собчак, бизнесмен предложил передать жене активы и имущество на 2,5 млрд руб. «вне зависимости от позиции Алсу по вопросу о возможности нашей семьи». Он также выразил готовность юридически закрепить за собой дополнительные обязательства, направленные на обеспечение комфортной жизни Алсу и их детей.

Алсу в конце июня заявила, что не комментирует ситуацию с разводом, но у нее «все хорошо».

Певица вышла замуж за Абрамова в 2006 году, у пары трое детей. В 2019 году на шоу «Голос.Дети» произошел скандал с участием их дочери Микеллы. Девочка стала победителем шестого сезона, но «Первый канал» аннулировал результаты, после того как компания Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС в ее пользу. Певица признала покупку голосов, но отметила, что делала это «в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами «Первого канала», — отправила 40 СМС с двух номеров и агитировала друзей и поклонников поддержать ее дочь. В апреле она публично извинилась за ситуацию, отметив, что «воспользовалась своей известностью».