 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт

В Мадриде в возрасте 95 лет умерла первая и единственная законная жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Марта Диас-Баларт, сообщил ее внук, Фидель Антонио Кастро Смирнов в X.

«Окруженная большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. От нас ушла великая женщина», — написал он.

Мирта Диас-Баларт родилась в семье мэра города Банес Рафаэля Хосе Диас-Баларта и его супруги Америки Гутиеррес. Несколько членов семьи Диас-Баларт были влиятельными политиками при свергнутом позже Кастро президенте Кубы Фульхенсио Батисте.

Диас-Баларт познакомилась с Фиделем Кастро во время учебы в Гаванском университете, где изучала философию и литературу. В 1948 году они поженились, в 1949-м у них родился сын Фидель, который известен как Фиделито (покончил с собой в 2018 году). После бегства Кастро с Кубы в 1955-м после неудачных попыток переворота Диас-Баларт развелась с ним. 

Какое-то время она с сыном жила в США. Однажды она отправила Фиделито для встречи с отцом в Мехико, однако тот потом не разрешил сыну уехать, поэтому Диас-Баларт наняла команду, которая похитила мальчика и вывезла его на Кубу, пишет The Washington Post.

Позже она вышла замуж за Эмиля Нуньеса Бланко — сына кубинского представителя в ООН Эмилио Нуньеса Портуондо — и бежала в Испанию, где обосновалась в 1959 году. У них родились две дочери.

Материал дополняется. 

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Фидель Кастро
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
В трех регионах отменили действовавшую всю ночь опасность атаки дронов Политика, 07:40
В ЛНР похоронили 20 неизвестных российских военных Политика, 07:18
Умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт Общество, 07:02
Посол заявил о готовности России к визиту избранного президента Индонезии Политика, 06:55
CNN узнал о решении штаба Байдена не давать интервьюерам списки вопросов Политика, 06:21
FT сообщила о «столкновении кланов» в Демократической партии США Политика, 06:11
В Хабаровске три человека пропали после ухода под воду катера Общество, 05:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вильфанд пообещал рекордную жару нескольким регионам на следующей неделе Общество, 05:03
Politico узнала о тревоге в НАТО из-за Байдена Политика, 04:44
На Камчатке вулкан Карымская Сопка выбросил столб пепла на 2,5 км Общество, 04:35
В Россию из лагеря беженцев в Сирии вернули 20 детей Политика, 04:03
В Дагестане увеличили выплату контрактникам в пять раз Политика, 03:51
Умер продюсер «Титаника» и «Аватара» Джон Ландау Общество, 03:34
Советник главы Крыма назвал причину пожара на газопроводе под Алуштой Общество, 03:00