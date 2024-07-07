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«Аэрофлот» заявил о стабильной ситуации с рейсами из Шереметьево

«Аэрофлот»: ситуация с рейсами из Шереметьево стабилизировалась после изменений

Расписание рейсов «Аэрофлота» из аэропорта Шереметьево стабилизировалось после изменения плана полетов в связи с неблагоприятными погодными условиями 5 июля, заявили в авиакомпании.

«По состоянию на 02:00 мск 7 июля Аэрофлот стабилизировал производственный план выполнения полетов. Обслуживание пассажиров на стойках регистрации осуществляется в штатном режиме», — сообщил перевозчик в телеграм-канале.

6 июля время вылета было изменено для 172 из 263 запланированных рейсов, при этом 167 самолетов уже вылетели, еще 5 готовятся к отправке. Из 266 запланированных на 7 июля рейсов время вылета поменялось для 7 маршрутов, пассажиров оповестили об этом.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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