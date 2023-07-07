Умер режиссер передачи «Куклы» Григорий Любомиров

Григорий Любомиров умер в возрасте 69 лет. Он был режиссером передачи «Куклы» с 1997 по 2001 год

Режиссер, продюсер и сценарист Григорий Любомиров умер возрасте 69 лет, сообщает Союз кинематографистов.

С 1994 года Любомиров работал на НТВ, он был режиссером и сценаристом передачи «Куклы». Любомиров был также режиссером и автор идеи первого российского реалити-шоу «За стеклом». В 2004 году работал на канале «Россия», создав сериал «Кулагин и Партнеры».

В качестве режиссера Любомиров снимал документальное кино, в том числе картины «Импичмент по-русски», «Маски сокитов», «Тайны посвящения».

Передача «Куклы» шла на телеканале НТВ с 1994-го по 2002 год. В программе известные российские государственные деятели были изображены в виде кукол. Программа являлась политической сатирой, она шла в прайм-тайм вечером выходного дня.

Любомиров был режиссером «Кукол» с 1997 по 2001 год. Продюсером программы был Василий Григорьев, еще одним автором сценария был писатель Виктор Шендерович (внесен в реестр иностранных агентов).