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www.adv.rbc.ru
Общество
,
07 июл, 18:19
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Как в Москве затопило улицы и метро. Видео
В Москве прошел сильный ливень, из-за него оказались затоплены некоторые улицы, а вода проникла даже в вестибюли станций метро. Как выглядят последствия непогоды — в видео РБК
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Деревья, из-за которых встала зеленая ветка метро в Москве. Видео
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