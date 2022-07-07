Против красноярского бизнесмена Быкова завели новое дело

Анатолий Быков (Фото: СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия)

На красноярского бизнесмена Анатолия Быкова завели уголовное дело по подозрению в руководстве преступным сообществом и в убийстве. Он уже обвиняется в убийствах и подстрекательстве к покушению на убийство двух лиц. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК).

Уголовные дела заведены по ч. 1 ст. 210 УК (руководство преступным сообществом, созданным для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и входящими в него структурными подразделениями), п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное организованной группой). Отмечается, что расследованием уголовного дела занимаются УФСБ России по Красноярскому краю и управление уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю.

По данным следствия, Быков руководил преступной группировкой с 1997 по 2002 год. «Являясь руководителем преступного сообщества, Анатолий Быков организовал совершение в 1998 году убийства 48-летнего жителя города Красноярска организованной группой, предварительно склонив ее участников к совершению данного преступления», — говорится в сообщении СК.

Быков вину не признал.

Анатолий Быков в 1990-е годы владел Красноярским алюминиевым заводом. В 2002 году он был приговорен к шести с половиной годам заключения условно за участие в покушении на криминального авторитета Вилора Струганова, он же Паша Цветомузыка. Через три года суд снял с бизнесмена судимость. До 2016 года Быков был депутатом законодательного собрания Красноярска.

В сентябре прошлого года суд приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию убийств. По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы Александром Наумовым произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов. В июле 1994 года исполнители застрелили Наумова и его близкого друга Кирилла Войтенко, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска.