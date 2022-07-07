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Самолет экстренно сел в Домодедово из-за попадания птицы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В московском аэропорту Домодедово из-за попадания птицы экстренно сел самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший в Худжанд (Таджикистан) из Жуковского, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.

«Для обеспечения безопасности полета КВС (командир воздушного судна. — РБК) принял решение об уходе на запасной аэродром Домодедово. Посадка [прошла] благополучно, пассажиры были отправлены в пункт назначения на резервном борту в 10:15 мск», — сказал представитель авиакомпании.

Речь идет о рейсе U62425, который выполнял борт Airbus A321. В пресс-службе аэропорта Домодедово РБК сообщили, что самолет приземлился в 6:49 по местному времени.

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Фото:Восточное межрегиональное СУТ СК РФ

Согласно табло Домодедово, рейс U62425 этой авиакомпании уже вылетел в Худжанд в 10:15 по местному времени, как говорил ее представитель. На онлайн-табло аэропорта Жуковский сказано, что другой рейс под тем же номером, который должен был вылететь из аэропорта в 23:30 по московскому времени, задержали до 1:25 8 июля.

Ранее, 4 июля, в московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Sukhoi Superjet 100, летевший в Магнитогорск, у судна сработал датчик, отвечающий за выявление неисправности. Источники госагентств уточняли, что этот сигнал подал индикатор системы топливного расчета. Рейс выполняла авиакомпания «Россия».

Теги
самолет аэропорт Домодедово экстренная посадка птица
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