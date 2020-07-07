Отпущенного из СИЗО фигуранта «списка Титова» обвинили в угрозах насилием

«Неполная информация о сути конфликта»

«Мы с глубоким уважением относимся к вашей деятельности и благодарны за вашу работу по защите бизнеса и предпринимательского сообщества России. Однако считаем, что в данном конфликте российский бизнес представляет именно ПАО «Трансфин-М», которое 15 лет работает на благо развития ключевых для страны отраслей экономики. Мы предполагаем, что вам предоставлена неполная информация о сути конфликта между Зотовым и ПАО «Трансфин-М», — сказано в письме Анищенкова бизнес-омбудсмену.

Зотов занимал пост гендиректора компании «Трансфин-М» с 2012 по 2018 год. В следующем году ее учредитель негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние» вышел из состава акционеров. «В процессе предпродажной подготовки были выявлены факты систематического превышения Зотовым полномочий генерального директора и умышленного нанесения ущерба компании с государственным участием», — рассказывает глава «Трансфин-М».

МВД, по заявлению руководства «Трансфин-М», обвиняет прежнего гендиректора в отчуждении у компании более чем 1,2 тыс. вагонов в пользу другой подконтрольной ему структуры — «Инвест-Актива». При этом, по версии заявителя, корпоративные процедуры были нарушены, а некоторые документы сфальсифицированы. В итоге компания понесла ущерб на 3 млрд руб., утверждает Анищенков. Будучи управленцем, Зотов никогда не заявлял акционерам об аффилированности с другими компаниями и конфликте интересов, подчеркивает он.

Компания предъявляет Зотову и другие претензии, связанные в том числе с выводом средств через договоры о «мнимых услугах» и с незаконным присвоением имущества «Трансфин-М», так что «действия Зотова носили системный характер», пишет Анищенков. По его словам, эти действия сейчас проверяют следственные органы.

«Зотов никогда не являлся предпринимателем, а просто работал наемным топ-менеджером, и сам факт его нахождения в перечне ваших подзащитных вызывает у нас недоумение», — заявил Анищенков в письме к омбудсмену. В комментарии для РБК он добавил, что руководство компании «искренне удивляет и огорчает тот факт, что такие люди, как Дмитрий Зотов, могут пользоваться институтом защиты Бориса Титова».

«Трансфин-М» — одна из крупнейших в России лизинговых компаний. Ее лизинговый портфель на начало года составил 216 млрд руб. На 1 апреля в собственности находились 42 тыс. единиц подвижного состава, десять магистральных тепловозов, 16 морских и речных судов, 450 единиц спецтехники. Компания принадлежит через «ТФМ-Гарант» бывшему советнику главы РЖД на общественных началах и экс-главе Федеральной грузовой компании Алексею Тайчеру, которому была продана пенсионным фондом РЖД НПФ «Благосостояние» в 2019 году.

Фото Кадырова и Арашукова

«Также считаем нужным сообщить, что Зотов угрожал жизни и здоровью сотрудников ПАО «Трансфин-М». Компания располагает доказательствами угроз менеджменту», — сказано в письме.

«Я получал от Дмитрия Зотова сообщения с угрозами жизни и физической расправы. Мне известно, что аналогичные угрозы поступали и моим коллегам, и свидетелям по данном делу», — уточнил Анищенков РБК.

Эти угрозы поступали в начале 2019 года «в письменной и устной форме» и «были связаны с намерением компании обратиться в правоохранительные органы», заявили РБК в пресс-службе компании. Представитель «Трансфин-М» на допросе уведомлял следователя об угрозах, утверждает пресс-служба.

РБК ознакомился с перепиской Анищенкова, которая относится к началу 2019 года. В ней пользователь WhatsApp, помеченный как «Дмитрий Зотов», нецензурно грозит своему адресату насилием и убийством, сопровождая это фотографиями главы Чечни Рамзана Кадырова и экс-сенатора Рауфа Арашукова. Затем он сообщает, что был пьян, и просит прощения.

«О данном факте Дмитрию Зотову и его защите не известно», — сообщил РБК адвокат Зотова Дмитрий Григориади на вопрос о подлинности этой переписки. По его словам, скриншотов сообщений и каких-либо упоминаний об угрозах нет в материалах уголовного дела, по крайней мере в тех, что были предоставлены следствием в суд при аресте Зотова. Во время судебных заседаний и следственных действий факты угроз ни следователь, ни представитель потерпевшего не упоминали, добавил Григориади. Он также указал, что свидетели, допрошенные в течение почти года следствия, не сообщали о каком-либо давлении со стороны Зотова.

Не индульгенция

В аппарате Титова получили письмо с описанием позиции «Трансфин-М», сообщила РБК замруководителя экспертно-правовой службы аппарата бизнес-омбудсмена Наталья Рябова.

«Трансфин-М» обвиняет Зотова в фальсификации документов, на основании которых была проведена сделка по продаже вагонов. Сам Зотов настаивает на том, что фальсификации не было, и готов это доказать. Решение этого вопроса находится полностью в компетенции суда. Это же относится и к рассмотрению доказательства угроз, о которых упоминается в письме», — указала она.

По словам Рябовой, факт включения топ-менеджера в «лондонский список» не должен вызывать у Анищенкова недоумения, поскольку ст. 108 УПК, в которой идет речь о запрете заключения под стражу по делам в сфере предпринимательства, относится равно к владельцам и управленцам бизнеса.

«Включенные в список не получают индульгенцию — они получают возможность доказывать свою невиновность без опасения заключения в СИЗО, которое, к сожалению, зачастую становится не столько мерой пресечения, сколько мерой давления на предпринимателей», — добавила Рябова.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД.