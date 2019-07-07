Телеведущий Соловьев объяснил странное поведение Зеленского на совещании

Телеведущий Владимир Соловьев в Instagram заявил, что странное поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе совещания на Закарпатской таможне связано с тем, что тот осознал «ужас, в который ввязался».

«Тяжело похмелье? Что похуже? Думаю, что просто приходит осознание того ужаса, в который он ввязался», — написал Соловьев. По мнению телеведущего, ответственность за судьбу страны и необходимость принимать сложные решение оказались «тяжелейшим испытанием». Соловьев добавил, что многое в судьбе президента зависит от команды и личных качеств, но «пока все выглядит печально».

https://www.instagram.com/p/Bzm3l3MBQdI/

Ранее в Сети появилось видео с совещания, на котором Зеленский постоянно осматривается и меняет выражение лица.

На сайте президента Украины указывается, что в ходе совещания он представил главу Закарпатской обладминистрации Игоря Бондаренко. Зеленский также заявил, что его команда будет бороться с контрабандой, а также анонсировал подписание соответствующего указа.