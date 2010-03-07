На юге Москвы опрокинулась маршрутка на трамвайные пути

В Москве на Загородном шоссе маршрутное такси опрокинулось на трамвайные пути после столкновения с "Жигулями" и BMW. В результате ДТП пострадали 3 человека.

Как сообщили в управлении информации и общественных связей ГУВД Москвы, инцидент произошел около 18:00 мск. Пострадавшие - водитель и двое пассажиров BMW.

В настоящее время виновник аварии устанавливается. Движение транспорта в районе ДТП, на Загородном шоссе, пока затруднено.