На юге Москвы опрокинулась маршрутка на трамвайные пути
Общество, 07 мар 2010, 20:56
0
На юге Москвы опрокинулась маршрутка на трамвайные пути
В Москве на Загородном шоссе маршрутное такси опрокинулось на трамвайные пути после столкновения с "Жигулями" и BMW. В результате ДТП пострадали 3 человека.
Как сообщили в управлении информации и общественных связей ГУВД Москвы, инцидент произошел около 18:00 мск. Пострадавшие - водитель и двое пассажиров BMW.
В настоящее время виновник аварии устанавливается. Движение транспорта в районе ДТП, на Загородном шоссе, пока затруднено.