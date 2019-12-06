Что случилось за день. Главные новости РБК

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Летевший из Москвы в Ереван лайнер вынужденно сел в Ростове-на-Дону

Раскрыта схема финансирования бизнесом нацпроектов

ГК «Основа» инвестирует более 450 млн руб. в парки развлечений

Дзюба возглавил список лучших бомбардиров чемпионата России

10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине

Суд дал реальные сроки двоим фигурантам «дела 27 июля»

Путин обсудил по телефону с Нетаньяху взаимодействие по Сирии

Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток

«Десятое королевство»: как создать спрос и моду на товары в кризис

Матвиенко раскритиковала Минэнерго из-за закона об «умных» счетчиках

Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России