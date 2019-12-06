Общество , 06 дек, 19:30
0
Что случилось за день. Главные новости РБК
Приговоры фигурантам «московского дела», ОПЕК+ согласовала дополнительное сокращение нефтедобычи, Минобороны испытало секретный спутник, в России закроется часть магазинов SPAR; главные новости — в обзоре РБК
Репер Оксимирон и Егор Жуков
Приговоры по «московскому делу»
Московские суды в пятницу, 6 декабря, вынесли сразу четыре приговора фигурантам дел о столичных акциях протеста этим летом. Гособвинение просило каждому из них реальный срок, но в итоге только один отправится в колонию.
- Студент Высшей школы экономики Егор Жуков был признан виновным в призывах к экстремистской деятельности и получил три года условно. После суда молодой человек обратился к собравшимся в его поддержку людям и призвал не воспринимать его условный приговор как победу, поскольку он уверен в своей невиновности.
- Павел Новиков, ударивший полицейского пластиковой бутылкой с водой, получил штраф в 120 тыс. руб. Владимира Емельянова, который потянул на акции протеста за форму бойца Росгвардии, приговорили к двум годам условно. Единственный реальный срок — один год колонии общего режима — получил 22-летний программист Никита Чирцов. Во время акции 27 июля он толкнул в грудь полицейского.
- Также Следственный комитет снял обвинение с 36-летнего программиста Сергея Фомина, которому вменяли участие в массовых беспорядках. По версии СКР, 27 июля он использовал чужого грудного ребенка, чтобы покинуть оцепленную зону и избежать задержания. Но в итоге состава преступления в его действиях следователи не нашли.
ОПЕК+ согласовала новое сокращение добычи нефти
По данным Financial Times, ОПЕК и присоединившиеся к ней другие нефтедобытчики, в том числе Россия, на переговорах в Вене договорились о дополнительном сокращении добычи. Это должно повысить спрос на нефть и поднять цены.
- Речь идет о сокращении на 500 тыс. барр. в сутки. С учетом предыдущих договоренностей добыча в первом квартале 2020 года должна сократиться на 1,7 млн барр. в сутки. Из них на Россию придется 300 тыс. барр. в сутки.
- Но это еще не все. Саудовская Аравия пообещала добровольно снизить добычу на 400 тыс. барр. в сутки. Таким образом, общее сокращение будет еще выше — 2,1 млн барр. в сутки.
- При этом, по данным издания, Россия сумела добиться уступок от других участников сделки — газоконденсата договоренности не коснутся. Новый целевой уровень добычи нефти в России теперь 10,398 млн барр. в сутки без учета конденсата.