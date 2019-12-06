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Что случилось за день. Главные новости РБК
Приговоры фигурантам «московского дела», ОПЕК+ согласовала дополнительное сокращение нефтедобычи, Минобороны испытало секретный спутник, в России закроется часть магазинов SPAR; главные новости — в обзоре РБК
Репер Оксимирон и Егор Жуков (Фото: Андрей Любимов / РБК)
Приговоры по «московскому делу»
Московские суды в пятницу, 6 декабря, вынесли сразу четыре приговора фигурантам дел о столичных акциях протеста этим летом. Гособвинение просило каждому из них реальный срок, но в итоге только один отправится в колонию.
  • Студент Высшей школы экономики Егор Жуков был признан виновным в призывах к экстремистской деятельности и получил три года условно. После суда молодой человек обратился к собравшимся в его поддержку людям и призвал не воспринимать его условный приговор как победу, поскольку он уверен в своей невиновности.
  • Павел Новиков, ударивший полицейского пластиковой бутылкой с водой, получил штраф в 120 тыс. руб. Владимира Емельянова, который потянул на акции протеста за форму бойца Росгвардии, приговорили к двум годам условно. Единственный реальный срок — один год колонии общего режима — получил 22-летний программист Никита Чирцов. Во время акции 27 июля он толкнул в грудь полицейского.
  • Также Следственный комитет снял обвинение с 36-летнего программиста Сергея Фомина, которому вменяли участие в массовых беспорядках. По версии СКР, 27 июля он использовал чужого грудного ребенка, чтобы покинуть оцепленную зону и избежать задержания. Но в итоге состава преступления в его действиях следователи не нашли.
ОПЕК+ согласовала новое сокращение добычи нефти
По данным Financial Times, ОПЕК и присоединившиеся к ней другие нефтедобытчики, в том числе Россия, на переговорах в Вене договорились о дополнительном сокращении добычи. Это должно повысить спрос на нефть и поднять цены.
  • Речь идет о сокращении на 500 тыс. барр. в сутки. С учетом предыдущих договоренностей добыча в первом квартале 2020 года должна сократиться на 1,7 млн барр. в сутки. Из них на Россию придется 300 тыс. барр. в сутки.
  • Но это еще не все. Саудовская Аравия пообещала добровольно снизить добычу на 400 тыс. барр. в сутки. Таким образом, общее сокращение будет еще выше — 2,1 млн барр. в сутки.
  • При этом, по данным издания, Россия сумела добиться уступок от других участников сделки — газоконденсата договоренности не коснутся. Новый целевой уровень добычи нефти в России теперь 10,398 млн барр. в сутки без учета конденсата.
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейший франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR, — закроет часть магазинов из-за долгов. Компания задолжала партнерам почти 3 млрд руб. Теперь они грозят обратиться в суд и обанкротить ее.
  • С января по начало декабря 2019 года «ТД Интерторг» выступает ответчиком по 207 арбитражным делам. Вернуть долги требуют крупнейшие производители России. Некоторые уже прекратили поставки товаров в сеть.
  • На начало октября 2019 года под управлением «ТД Интерторг» работало 249 универсамов «Семья», восемь супермаркетов «Идея», а также 184 супермаркета и 11 гипермаркетов SPAR.
  • Совладелец «ТД Интерторг» Мушвиг Абдуллаев сообщил РБК, что до середины января 2020 года будут закрыты некоторые магазины в Карелии, Мурманске, Архангельске, Москве и Санкт-Петербурге. Компания планирует рассчитаться со всеми поставщиками в полном объеме. По данным источников РБК, количество закрытых точек «ТД Интерторг» может превысить сотню.
Минобороны провело эксперимент с малым спутником-инспектором
Министерство обороны впервые отчиталось об испытании секретного спутника. По данным «РИА Новости», речь идет об аппарате «Космос-2542». Этот малый спутник способен перемещаться по орбите и проводить внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других спутников.
  • Минобороны сообщило об эксперименте на околоземной орбите, целью которого названо «продолжение работ по оценке технического состояния отечественных спутников». В рамках эксперимента аппарат-инспектор отделился от унифицированной многофункциональной космической платформы.
  • «Видовая информация передается на наземные средства обработки для определения технического состояния исследуемого спутника», — говорится в сообщении.
  • 1 августа Минобороны отчитывалось об испытаниях спутников «Космос-2535» и «Космос-2536». Они предназначены для оценки воздействия различных факторов на космические аппараты. Один из спутников провел инспекцию второго на предмет воздействия космического мусора, а также электронного и протонного излучения. По данным СМИ, инспекция понадобилась после того, как «Космос-2535» разделился на несколько частей. При этом причина была неизвестна.
Автор: Сергей Витько
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