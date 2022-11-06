Брата участника группы Backstreet Boys нашли мертвым в ванне

Аарон Картер (Фото: Starshooter / MediaPunch / imago-images.de / Global Look Press)

Американский певец и актер Аарон Картер скончался в возрасте 34 лет в своем доме в Калифорнии, пишет CNN со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес.

Данные о гибели певца поступили на номер 911 в 11:00 утра в субботу, 5 ноября. По словам собеседников портала TMZ, тело Картера в ванной обнаружила его домработница. На место отправились детективы из отдела убийства, однако пока нет никаких признаков, указывающих на преступный характер произошедшего.

Картер — младший брат Ника Картера из музыкальной группы Backstreet Boys. Он прославился в конце 1990-х, как поп-певец, выпустив четыре студийных альбома. Первый из них вышел в 1997 году, когда певцу было только девять лет. Картер также был известен своими ролями в телевизионных шоу, таких как «Лиззи МакГуайр» на телеканале Disney и «Седьмое небо» на телеканале WB.