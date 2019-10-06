Телеканал Al Arabiya сообщил о нападении боевиков на офис в Багдаде

Телеканал Al Arabiya сообщил о нападении боевиков на офис в Багдаде

По словам корреспондента телеканала, неизвестные ворвались в офис, разбили технику и телефоны сотрудников. О нападениях сообщили и другие СМИ, работающие в Ираке. Это происходит на фоне массовых протестов

Протестующие в Багдаде (Фото: Hadi Mizban /AP)

Неизвестные в масках напали на багдадский офис Al-Arabiya, сообщает телеканал со ссылкой на корреспондента. По его словам, несколько человек пострадали.

«Боевики, которые были одеты в черное, разбили нашу технику и мобильные телефоны», - сказал он. Корреспондент Al Arabiya сообщил, что редакция несколько дней получала угрозы, а полиция отказалась помочь сотрудникам СМИ во время нападения.

После атаки в офисе премьер-министра Ирака заверили телеканал, что займутся расследованием нападения.

О нападении на свой офис сообщил и NRT Arabic. В сообщении телеканала говорится, что неизвестные вооруженные люди разбили оборудование из-за чего вещание, было временно прервано. Нападавшие приехали на белых внедорожниках Toyota Land Cruiser и помимо журналистов, атаковали полицию, уточняет NRT Arabic.

По его данным, нападению подверглись еще несколько СМИ, включая Dijla, al-Hadath и Al-Ghad.