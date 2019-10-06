Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 04 окт, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 04 окт, 12:27
Посольство России выразило США протест из-за допроса депутата Госдумы Политика, 02:09 Бывший постпред США при ООН заявила о невозможности дружбы с Россией Политика, 01:43 Телеканал Al Arabiya сообщил о нападении боевиков на офис в Багдаде Общество, 01:24 Полузащитника Головина удалили с поля во время матча с «Монпелье» Спорт, 01:20 ФБР задержало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка Политика, 01:17 Вице-премьер Гордеев предложил создать зерновой аналог ОПЕК Экономика, 00:49 ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793 Общество, 00:48 Украинские СМИ назвали возможного преемника Волкера Политика, 00:15 МЧС назвало причину задымления в здании МИД Общество, 05 окт, 23:35 Многотысячный марш за независимость Шотландии. Фоторепортаж Общество, 05 окт, 23:15  МИД опубликовал видео с пожарными машинами у здания Общество, 05 окт, 23:12 В здании МИД произошло задымление Общество, 05 окт, 23:01 Пожарные начали проверять сообщения о возгорании в здании МИД России Общество, 05 окт, 22:56 В Госдепе отказались считать переговоры с КНДР провальными Политика, 05 окт, 22:54
Общество ,  
0 
Телеканал Al Arabiya сообщил о нападении боевиков на офис в Багдаде
По словам корреспондента телеканала, неизвестные ворвались в офис, разбили технику и телефоны сотрудников. О нападениях сообщили и другие СМИ, работающие в Ираке. Это происходит на фоне массовых протестов
Протестующие в Багдаде (Фото: Hadi Mizban /AP)

Неизвестные в масках напали на багдадский офис Al-Arabiya, сообщает телеканал со ссылкой на корреспондента. По его словам, несколько человек пострадали.

«Боевики, которые были одеты в черное, разбили нашу технику и мобильные телефоны», - сказал он. Корреспондент Al Arabiya сообщил, что редакция несколько дней получала угрозы, а полиция отказалась помочь сотрудникам СМИ во время нападения.

После атаки в офисе премьер-министра Ирака заверили телеканал, что займутся расследованием нападения.

О нападении на свой офис сообщил и NRT Arabic. В сообщении телеканала говорится, что неизвестные вооруженные люди разбили оборудование из-за чего вещание, было временно прервано. Нападавшие приехали на белых внедорожниках Toyota Land Cruiser и помимо журналистов, атаковали полицию, уточняет NRT Arabic.

По его данным, нападению подверглись еще несколько СМИ, включая Dijla, al-Hadath и Al-Ghad.

Политика
СМИ сообщили об увеличении числа погибших в ходе протестов в Ираке до 65

С начала октября в Ираке проходят массовые протесты против безработицы, нищеты и коррупции. 2 октября демонстранты требовали «падения режима» и подожгли ряд правительственных зданий, полиция применила слезоточивый газ, на большей части страны был заблокирован доступ в интернет.

Впоследствии премьер-министр Адель Абхул Махди ввел комендансткий час в Багдаде. По данным Reuters, с начала протестов погибли 65 человек.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Багдад, нападение, журналисты
Материалы по теме
В зеленой зоне Багдада раздались два взрыва
Политика
СМИ сообщили об увеличении числа погибших в ходе протестов в Ираке до 65
Политика
Премьер Ирака ввел в Багдаде комендантский час из-за протестов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter