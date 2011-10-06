Власти Москвы создадут уменьшенную копию города

Уже в ближайшее время в Москве будет создан гигантский макет города площадью 1 тыс. кв. м. Об этом на встрече с журналистами рассказал заместитель мэра столицы по вопросам строительства Марат Хуснуллин. По его словам, соответствующим службам уже дано поручение по реализации данного проекта.

"В Пекине аналогичный выставочный центр с таким макетом за год посетило 4 млн человек, то есть это центр притяжения. Это агитпункт для инвесторов, макет показывают населению. Почему мы в Москве этого не имеем?" - задался вопросом заммэра.

Он подчеркнул, что такая цельная картина города даст жителям представление о планах властей по строительству. "Масштаб - 1 тыс. кв. м. Сейчас дал задание подбирать помещение, где он будет размещаться. Макет будет полнометражным инструментом для принятия решений", - заключил М.Хуснуллин.

Добавим, что подобные выставки есть не только в Китае, но и в странах Европы. Например, макет Праги выставлен в Музее города, а неподалеку от Амстердама находится так называемый Мадуродам – парк, в котором в макетах представлена вся Голландия.