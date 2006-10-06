Д.Медведев: Перспективы точечной застройки в России исчерпаны

"Перспективы точечной застройки в нашей стране, особенно в крупных центрах, практически полностью исчерпаны", - заявил сегодня заместитель председателя правительства Дмитрий Медведев, выступая в Коломне на семинаре, посвященном национальному проекту "Доступное жилье" Об этом сообщает телеканал НТВ.

"Перспективы точечной застройки в нашей стране, особенно в крупных центрах, практически полностью исчерпаны", - заявил сегодня заместитель председателя правительства Дмитрий Медведев, выступая в Коломне на семинаре, посвященном национальному проекту "Доступное жилье" Об этом сообщает телеканал НТВ.

"Необходимо переходить к комплексному строительству, к освоению больших земельных массивов. В ближайшие два года нужно создать такой механизм жилищного кредитования, условия которого будут подъемными и понятными для значительной части людей", - подчеркнул высокопоставленный чиновник.

По его словам, "работа ведется, но ситуация пока неудовлетворительная - нужно ускорится". Главные задачи регионов: привести в порядок законодательство и увеличить объемы строительства – цитирует его слова телекомпания.

Последние 15 лет, по подсчетам Д.Медведева, жилищными проблемами не занимались, и вот теперь необходимо мобилизовать все силы и финансовые средства, чтобы возродить эти планы.

Дмитрий Медведев обратил внимание собравшихся на немаловажный факт, часто не принимаемый во внимание, а именно положение дела с инфраструктурой новостроек. "Человек, выложивший за квартиру собственные деньги, вправе рассчитывать, что вокруг будет создана нормальная социальная среда. Учет всех перспектив социального обустройства приведет к росту себестоимости застройки на 15-20 процентов против заложенной сегодня цены", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов, что делать с чиновниками на местах, тормозящими реализацию "Доступного жилья", зампред правительства подчеркнул: "Сначала будем объяснять, а потом увольнять, если они не понимают".

"Все уровни власти хотят решить жилищную проблему. Другое дело, что есть регионы, где власти реально помогают двигаться вперед, а есть такие, где власти просто спокойно смотрят, как развивается жилищная сфера. В этом случае результат нулевой", - отметил вице-премьер.

По его словам, в течение ближайших двух лет правительство должно подготовить и запустить в действие набор механизмов, которые позволят решить жилищную проблему. Многие из этих инструментов действуют уже сегодня, в частности ипотека, однако, по словам Д.Медведева, "надо расширить возможности людей воспользоваться этими инструментами".

Заметим, о том, что в России катастрофически не хватает места под застройку, говорят уже давно. Недавно законодатели даже решили значительно упростить жизнь компаниям-застройщикам Москвы, а заодно и остальных регионов. 20 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий порядок предоставления участков под жилищное строительство. Соответствующие поправки вносятся в Градостроительный и Земельный кодексы РФ и ряд других законодательных актов. Согласно документу, участки земли разрешается предоставлять под жилищное строительство без проведения аукционов, если речь идет о заказе на выполнение строительных работ для государственных или муниципальных нужд или если заключен договор о развитии уже застроенной территории.

Кроме того упрощается процедура расширения границ населенных пунктов. В настоящее время она определяется каждым субъектом РФ индивидуально. Согласно законопроекту, эти полномочия передаются представительным органам самоуправления, при этом уточняется, что для изменения границ населенного пункта достаточно документов территориального планирования.

.