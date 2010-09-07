К.Илюмжинов продолжит работу на посту президента ФИДЕ

Глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов после окончания срока полномочий в качестве руководителя республики намерен продолжить работать президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщает радиостанция "Маяк".

К.Илюмжинов отметил, что после ухода с поста главы Республики Калмыкия останется на родине, где будет управлять ФИДЕ, а также участвовать в развитии мировых шахмат. Кроме того, К.Илюмжинов обещал поддержать любого кандидата от "Единой России" и президента России Дмитрия Медведева.

Напомним, действующий глава Республики Калмыкия покидает свой пост 24 октября 2010г. Многолетний руководитель субъекта РФ заявил, что не пойдет на пятый срок во главе Калмыкии.

Отметим, что в качестве потенциальных преемников главы Калмыкии называют премьер-министра республики Олега Кичикова, министра сельского хозяйства Санджи Хоняева и генерала Валерия Очирова.