Суд признал "оборотней в погонах" виновными

Московский военный суд признал доказанной вину генерала МЧС Ганеева и шести сотрудников МУРа, обвиняемых в коррупции, сообщает телекомпания НТВ. Напомним, что именно их дело называли делом "оборотней в погонах".

Теперь подсудимые дожидаются оглашения сроков заключения. Гособвинитель ранее попросил Московский окружной военный суд приговорить генерала МЧС РФ Владимира Ганеева к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, гособвинитель просил признать виновными других фигурантов данного уголовного дела - шестерых сотрудников Московского уголовного розыска. В частности, гособвинитель просил приговорить Юрия Самолкина к 25 годам лишения свободы, а остальных милиционеров - к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением всех обвиняемых воинских званий и наград.

Напомним, что санкция на арест высокопоставленных офицеров МЧС и Московского уголовного розыска была выдана летом 2003 года в рамках спецоперации по борьбе с коррупцией. Задержанные обвинялись в фальсификации доказательств, незаконном задержании, вымогательстве, превышении должностных полномочий, незаконном хранении и перевозке оружия и наркотиков. Как считает следствие, руководил преступным сообществом В.Ганеев.

Следствие по уголовному делу в отношении шестерых сотрудников МУРа было завершено 16 апреля 2004г. По окончании расследования В.Ганееву были вменены в вину новые эпизоды, связанные с вымогательством совместно с сотрудниками МУРа, также выступающими фигурантами по этому делу, и обвинение в фальсификации доказательств по уголовному делу.