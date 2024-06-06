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Общество ,  
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У предполагаемого убийцы мужчины в Москве нашли военное обмундирование

Во время обыска у подозреваемого нашли магазины от автомата Калашникова и обмундирование. СК не подтвердил версию о заказном убийстве — оно произошло на почве ревности. Убийство произошло 6 июня на западе столицы

Фото: СК России по г. Москве
Фото: СК России по г. Москве
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: СК России по г. Москве
Фото: СК России по г. Москве
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: СК России по г. Москве
Фото: СК России по г. Москве
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

У подозреваемого в убийстве на западе Москвы во время обыска нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование, сообщил столичный СК в телеграм-канале.

«Следователями и криминалистами столичного СК в ходе проведения обыска по месту регистрации подозреваемого обнаружены магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование», — говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело о заказном убийстве на улице в Москве
Общество

6 июня на улице Алексея Свиридова было обнаружено тело мужчины 1989 года рождения, в него выстрелили не менее шести раз. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и о незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК).

Приоритетной версией убийства следствие назвало «личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым на фоне личностных разногласий, возникших на почве ревности». Версию о заказном преступлении ведомство не подтвердило.

Во время задержания подозреваемый был ранен — он оказал сопротивление и вступил в перестрелку с силовиками. По данным телеграм-канала SHOT, предполагаемый убийца — 35-летний Андрей Демин. Baza пишет, что ранее он был судим по статье о наркотиках. Мужчина работал на портале Proskater в 2018 году и был знаком с убитым, сообщает канал.

Убитого зовут Константин Балишанский, пишут телеграм-каналы. По информации SHOT, он был системным администратором и увлекался скейтбордингом.

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