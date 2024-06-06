У предполагаемого убийцы мужчины в Москве нашли военное обмундирование
У подозреваемого в убийстве на западе Москвы во время обыска нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование, сообщил столичный СК в телеграм-канале.
«Следователями и криминалистами столичного СК в ходе проведения обыска по месту регистрации подозреваемого обнаружены магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование», — говорится в сообщении.
6 июня на улице Алексея Свиридова было обнаружено тело мужчины 1989 года рождения, в него выстрелили не менее шести раз. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и о незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК).
Приоритетной версией убийства следствие назвало «личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым на фоне личностных разногласий, возникших на почве ревности». Версию о заказном преступлении ведомство не подтвердило.
Во время задержания подозреваемый был ранен — он оказал сопротивление и вступил в перестрелку с силовиками. По данным телеграм-канала SHOT, предполагаемый убийца — 35-летний Андрей Демин. Baza пишет, что ранее он был судим по статье о наркотиках. Мужчина работал на портале Proskater в 2018 году и был знаком с убитым, сообщает канал.
Убитого зовут Константин Балишанский, пишут телеграм-каналы. По информации SHOT, он был системным администратором и увлекался скейтбордингом.
АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra
Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца
В Таллине произошел сильный взрыв. Видео
В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео
Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»
На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина
Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ
Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности
На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург
В Подмосковье начался грибной сезон. Фото