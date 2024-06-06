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Суд арестовал главу «Империи сильнейших ведьм»

Суд арестовал главу «Империи сильнейших ведьм» Алену Полынь
Ведьму Алену Полынь арестовали на два месяца. По версии следствия, она продавала и распространяла экстремистскую литературу. Экстрасенс частично признала свою вину
Елена Суликова (Алена Полынь)
Елена Суликова (Алена Полынь) (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Создательницу «Империи сильнейших ведьм» Елену Суликову (псевдоним — Алена Полынь) арестовали по делу об экстремизме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

В ходе заседания Полынь частично признала вину.

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Алена Полынь

Ведьму задержали 4 июня в подмосковном городе Пушкино. По данным следствия, с января 2020 года по декабрь 2023 года она продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. В частности, женщина опубликовала видео, «в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих».

Адвокат женщины Валерий Панасюк назвал предъявленные обвинения неоднозначными. По его словам, Полынь не имеет отношения к видеоролику на YouTube, размещение которого ей вменяют.

Панасюк отметил, что у Полынь есть несколько хронических заболеваний из утвержденного перечня, которые препятствуют ее нахождению в СИЗО или в изоляторе временного содержания.

Суликова известна как ведьма Алена Полынь, создательница «Империи сильнейших ведьм». Она предлагает помощь в финансовых и любовных проблемах, ведении бизнеса, отмечая, что «гарантий на магическую помощь не существует». Кроме того, Суликова ведет онлайн-марафоны, торгует «магическими атрибутами» и своими книгами.

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арест экстремизм оскорбление чувств верующих экстрасенсы Московская область
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