Суд арестовал главу «Империи сильнейших ведьм»
Создательницу «Империи сильнейших ведьм» Елену Суликову (псевдоним — Алена Полынь) арестовали по делу об экстремизме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
В ходе заседания Полынь частично признала вину.
Ведьму задержали 4 июня в подмосковном городе Пушкино. По данным следствия, с января 2020 года по декабрь 2023 года она продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. В частности, женщина опубликовала видео, «в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих».
Адвокат женщины Валерий Панасюк назвал предъявленные обвинения неоднозначными. По его словам, Полынь не имеет отношения к видеоролику на YouTube, размещение которого ей вменяют.
Панасюк отметил, что у Полынь есть несколько хронических заболеваний из утвержденного перечня, которые препятствуют ее нахождению в СИЗО или в изоляторе временного содержания.
Суликова известна как ведьма Алена Полынь, создательница «Империи сильнейших ведьм». Она предлагает помощь в финансовых и любовных проблемах, ведении бизнеса, отмечая, что «гарантий на магическую помощь не существует». Кроме того, Суликова ведет онлайн-марафоны, торгует «магическими атрибутами» и своими книгами.
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