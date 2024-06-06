В Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, один человек погиб

В Царском Селе планировалось частное мероприятие, аппаратуру и персонал перевозили ночью на перегруженном понтоне, он перевернулся. Погибла женщина, еще три человека пострадали

В Екатерининском парке в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, один человек погиб, трое пострадали, сообщает региональное управление Следственного комитета.

«На Большом пруду в Екатерининском парке при выполнении разворота перевернулся понтон. В этот момент на нем находилось 24 человека», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).

Царское Село — музей-заповедник в городе Пушкине.

Понтон перевернулся ночью — около двух часов ночи, на нем шла подготовка к частному мероприятию с большим числом артистов и гостей, сообщает телеканал «78» и «Фонтанка». Речь идет о праздновании 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина, уточняет телеграм-канал «112». Понтон использовали для доставки персонала с острова на берег.

По их сведениям, двухтонный понтон с мотором рассчитан на 12 пассажиров, но в момент происшествия на нем было больше людей, а также оборудование, все упали в воду. Пострадавшие — водитель парома и три женщины. Предварительной причиной, по данным «78», стал перегруз.