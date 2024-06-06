 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, один человек погиб

В Царском Селе планировалось частное мероприятие, аппаратуру и персонал перевозили ночью на перегруженном понтоне, он перевернулся. Погибла женщина, еще три человека пострадали

В Екатерининском парке в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, один человек погиб, трое пострадали, сообщает региональное управление Следственного комитета.

«На Большом пруду в Екатерининском парке при выполнении разворота перевернулся понтон. В этот момент на нем находилось 24 человека», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК).

Царское Село — музей-заповедник в городе Пушкине.

Понтон перевернулся ночью — около двух часов ночи, на нем шла подготовка к частному мероприятию с большим числом артистов и гостей, сообщает телеканал «78» и «Фонтанка». Речь идет о праздновании 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина, уточняет телеграм-канал «112». Понтон использовали для доставки персонала с острова на берег.

По их сведениям, двухтонный понтон с мотором рассчитан на 12 пассажиров, но в момент происшествия на нем было больше людей, а также оборудование, все упали в воду. Пострадавшие — водитель парома и три женщины. Предварительной причиной, по данным «78», стал перегруз.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Царское село Санкт-Петербург понтоны
Материалы по теме
Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 90
Общество
В Петербурге на фоне ПМЭФ объявили «желтый» уровень погодной опасности
Общество
В Шереметьево из-за поломки шасси аварийно приземлился Airbus 321
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 05 июн, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 05 июн, 17:15
Глава Тульской области рассказал о разговоре с Дюминым перед назначением Политика, 09:41
Бизнесвумен обманула крупнейший банк CША. Теперь ей грозит 100 лет тюрьмы Pro, 09:40
Сийярто предупредил о рисках эскалации и призвал к переговорам по Украине Политика, 09:23
«Это слишком дорого!»: как поднять цену и не растерять клиентов Pro, 09:20
Мэр Кемерово после аварии заявил о износе 90% трамваев в городе Общество, 09:19
В Запорожской области приступили к национализации украинских активов Политика, 09:18
Глава Тульской области — РБК: «С гостиницами неплохо бы ускориться» Политика, 09:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 09:10
Китай обвинили в «агрессивной вербовке» пилотов НАТО Политика, 09:05
Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 90 Общество, 09:01
Глава Роскачества заявил о необходимости ГОСТов на вина в новой таре Вино, 09:00
Челябинск возглавил рейтинг городов по росту цен на новостройки Недвижимость, 09:00
В Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, один человек погиб Общество, 08:59
Пошлины США на электрокары из КНР: поможет ли это капитализации Tesla Pro, 08:56