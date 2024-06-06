Минздрав: при ДТП с трамваями в Кемерово пострадали 90 человек, из них 5 — дети

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 90

В ДТП с трамваями в Кемерово пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей, госпитализировали 78 человек, сообщили в Минздраве. Один из них умер, заявил ранее мэр города

В результате столкновения трамваев в Кемерово пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей, заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».

По его словам, 78 человек госпитализировали. Нескольким пациентам проводят операции, 11 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, добавил Кузнецов.

РБК обратился за комментарием в Минздрав.

Ранее врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк сообщал о 67 пострадавших. Один из них умер, заявлял мэр Кемерово Дмитрий Анисимов. По его словам, состояние остальных госпитализированных не вызывает опасений у врачей.

Два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в 07:30 по местному времени. Анисимов оценил износ городских трамваев в 90%. По его словам, их возраст не превышает 40 лет.

СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст. 238 УК), Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до шести лет. Проверку также инициировала местная прокуратура.