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Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 67

Кемеровский губернатор: число пострадавших при ДТП с трамваями выросло до 67
В Кемерово при столкновении трамваев пострадали 67 человек, трое из них — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор. Ранее было известно о 50 пострадавших. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 67
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Количество пострадавших в результате столкновения трамваев в Кемерово выросло до 67 человек, заявил врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.

«Из них в тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни. 10 человек отправлены на амбулаторное лечение», — написал он в телеграм-канале.

Ранее глава города Дмитрий Анисимов сообщал о 50 пострадавших. Движение в районе происшествия заблокировано, организованы подвозящие бесплатные маршруты. Для родственников пострадавших работает горячая линия.

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 50
Общество
Фото:kemprokuratura / Telegram
ДТП произошло в 07:30 по местному времени на Логовом шоссе. Как сообщили местной газете A42.RU в Кемеровской электротранспортной компании, причиной аварии стала техническая неисправность — у одного из трамваев отказали тормоза.

СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст. 238 УК), по ней грозит лишение свободы на срок до шести лет. Местная прокуратура также инициировала проверку.

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