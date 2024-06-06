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Военная операция на Украине ,  
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В Швейцарии предупредили о гибели молодых оленей из-за «саммита мира»

Blick: в Швейцарии предупредили о гибели молодых оленей из-за «саммита мира»
Сюжет
Военная операция на Украине
В районе проведения саммита будет запрещено использовать беспилотники. Местные охотники запускали их, чтобы найти прячущихся в траве молодых оленей перед тем, как ее скосят, поскольку сельхозтехника может убить животных
Бюргеншток, Швейцария
Бюргеншток, Швейцария (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Из-за мирного саммита Украины в швейцарском Бюргенштоке существует риск гибели большого количества молодых оленей, предупредил охотник из близлежащего города Люцерна Фабиан Штадельманн, передает Blick.

«Огромная бесполетная зона может привести к гибели десятков молодых оленей», — сказал он.

Речь идет о том, что охотничье сообщество Люцерна не сможет использовать беспилотники для отслеживания молодых оленей, которые могут погибнуть из-за сельскохозяйственной техники. Животные любят находиться в высокой траве, которую фермеры скашивают, и техника может «жестоко убить» оленей. Охотники несколько лет назад купили дроны с тепловизионными камерами, стоимость которых достигает 8 тыс. швейцарских франков (около 800 тыс. руб. на момент публикации). С помощью беспилотников охотники отыскивали в полях оленей, чтобы увести их в безопасное место перед скашиванием. По словам собеседника Blick, каждый год таким образом спасали 80-90 особей.

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Бюргеншток

Мирный саммит, который пройдет 15-16 июня, совпадает со временем рождения оленят и покосом травы. «Мы не можем сказать ни фермерам, ни оленям, что им следует подождать окончания мирного саммита», — сказал Штадельманн.

Запрет на полеты беспилотников введен для обеспечения безопасности высокопоставленных участников конференции, среди которых будут канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис. «Наши дроны не представляют угрозы для Камалы Харрис», — отметил Штадельманн.

Властей попросят рассмотреть вопрос о том, можно ли не полностью запретить полеты дронов, а уменьшить их радиус, чтобы спасти оленей. Изначально бесполетную зону должны были установить на территории радиусом 46 км, но он был сокращен до 27 км.

Россию на предстоящий саммит не пригласили, но президент Украины Владимир Зеленский пообещал передать представителям страны наработки после конференции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва считает конференцию «абсолютно бесперспективной в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины». По его словам, «абсурдно» обсуждать такие вопросы без участия России.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Швейцария Украина олени
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