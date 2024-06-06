«Читай-город» связал с ошибкой маркировку иноагента на книгах Юкио Мисимы
Появление маркировки иноагента на книгах японского писателя Юкио Мисимы связано с технической ошибкой конкретного магазина, заявил РБК руководитель юридического департамента федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» Виталий Фурсов.
«Данная маркировка — это техническая ошибка в конкретном магазине. На данный момент требований от надзорных органов по этой книге в сеть не поступало. В данный момент проводится работа по устранению ошибки», — заявил он.
О появлении маркировки на произведениях писателя сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». Книги с соответствующими наклейками заметили в «Читай-городе» в Воронеже на улице 20-летия Октября. На романах «Золотой храм» и «Исповедь маски» было написано «НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МИСИМА Ю.».
Юкио Мисима родился в Токио в 1925 году. Он считается одним из классиков японской литературы: писал пьесы, стихи, эссе и романы. Трижды был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Nikkei отмечает, что он был первым, кого японские СМИ назвали словом «супасута» (суперзвезда), также он стал одним из самых известных японских писателей за рубежом. На русский язык, помимо вышеназванных, переведены его произведения «Море изобилия», «Шум прибоя», «Солнце и сталь» и др.
Мисима умер в 1970 году, когда вместе с соратниками ворвался в офис командующего Силами самообороны Японии и призвал его войска свергнуть правительство премьер-министра Эйсаку Сато, после чего они совершили харакири.
В России переводчиком произведений Мисимы был Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили), который признан Минюстом иноагентом. Он также написал статью о японском писателе «Жизнь и смерть Юкио Мисимы, или Как уничтожить храм».
АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra
Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца
В Таллине произошел сильный взрыв. Видео
В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео
Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»
На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина
Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ
Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности
На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург
В Подмосковье начался грибной сезон. Фото