 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Читай-город» связал с ошибкой маркировку иноагента на книгах Юкио Мисимы

«Читай-город» назвал ошибкой магазина маркировку иноагента на книгах Юкио Мисимы
Японский писатель Юкио Мисима умер более 50 лет назад. В воронежском «Читай-городе» его пометили как иноагента. В сети магазинов сообщили, что произошла ошибка. Произведения Мисимы переводил признанный иноагентом Борис Акунин
Гендиректор сети &laquo;Читай-город&raquo; и &laquo;Буквоед&raquo; Александр Брычкин в магазине
Гендиректор сети «Читай-город» и «Буквоед» Александр Брычкин в магазине (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Появление маркировки иноагента на книгах японского писателя Юкио Мисимы связано с технической ошибкой конкретного магазина, заявил РБК руководитель юридического департамента федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» Виталий Фурсов.

«Данная маркировка — это техническая ошибка в конкретном магазине. На данный момент требований от надзорных органов по этой книге в сеть не поступало. В данный момент проводится работа по устранению ошибки», — заявил он.

О появлении маркировки на произведениях писателя сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». Книги с соответствующими наклейками заметили в «Читай-городе» в Воронеже на улице 20-летия Октября. На романах «Золотой храм» и «Исповедь маски» было написано «НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МИСИМА Ю.».

Минюст объявил иноагентами Екатерину Дунцову, Sota и Republic
Политика
Екатерина Дунцова

Юкио Мисима родился в Токио в 1925 году. Он считается одним из классиков японской литературы: писал пьесы, стихи, эссе и романы. Трижды был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Nikkei отмечает, что он был первым, кого японские СМИ назвали словом «супасута» (суперзвезда), также он стал одним из самых известных японских писателей за рубежом. На русский язык, помимо вышеназванных, переведены его произведения «Море изобилия», «Шум прибоя», «Солнце и сталь» и др.

Мисима умер в 1970 году, когда вместе с соратниками ворвался в офис командующего Силами самообороны Японии и призвал его войска свергнуть правительство премьер-министра Эйсаку Сато, после чего они совершили харакири.

В России переводчиком произведений Мисимы был Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили), который признан Минюстом иноагентом. Он также написал статью о японском писателе «Жизнь и смерть Юкио Мисимы, или Как уничтожить храм».

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Авторы
Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
иноагенты Читай-город Борис Акунин Япония
Материалы по теме
Акунин получил британскую премию
Политика
Басманный суд заочно арестовал Акунина
Политика
В петербургском Александринском театре отменили спектакли по Акунину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 05 июн, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 05 июн, 17:15
В Швейцарии предупредили о гибели молодых оленей из-за «саммита мира» Общество, 06:29
Сальдо заявил о несложном восстановлении плотины Каховской ГЭС Политика, 06:13
Ученые заявили о беспрецедентной скорости глобального потепления Общество, 05:57
В Кемерово в результате столкновения трамваев пострадали около 30 человек Общество, 05:41
Орбан заявил о нежелании Венгрии участвовать в миссиях НАТО против России Политика, 05:19
«Читай-город» связал с ошибкой маркировку иноагента на книгах Юкио Мисимы Общество, 05:05
На севере Москвы эвакуировали людей из затопленного после ливня автобуса Общество, 04:49
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Гендиректор сообщил, что «Серебряный дождь» выкупил «поклонник» Технологии и медиа, 04:31
Мужчина погиб в результате падения под поезд на станции метро «Тверская» Общество, 04:22
Во Франции арестовали мужчину из ДНР по подозрению в подготовке теракта Политика, 03:51
При столкновении поездов в Чехии погибли четыре человека Общество, 03:36
Глава Ростовской области сообщил о локализации пожара на НПЗ Политика, 03:21
В Белгородской области возник пожар на нефтебазе после атаки дрона Политика, 03:11
Минэнерго Украины обвинило Financial Times в работе на Россию Технологии и медиа, 03:05