«Читай-город» связал с ошибкой маркировку иноагента на книгах Юкио Мисимы

Японский писатель Юкио Мисима умер более 50 лет назад. В воронежском «Читай-городе» его пометили как иноагента. В сети магазинов сообщили, что произошла ошибка. Произведения Мисимы переводил признанный иноагентом Борис Акунин

Гендиректор сети «Читай-город» и «Буквоед» Александр Брычкин в магазине (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Появление маркировки иноагента на книгах японского писателя Юкио Мисимы связано с технической ошибкой конкретного магазина, заявил РБК руководитель юридического департамента федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» Виталий Фурсов.

«Данная маркировка — это техническая ошибка в конкретном магазине. На данный момент требований от надзорных органов по этой книге в сеть не поступало. В данный момент проводится работа по устранению ошибки», — заявил он.

О появлении маркировки на произведениях писателя сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». Книги с соответствующими наклейками заметили в «Читай-городе» в Воронеже на улице 20-летия Октября. На романах «Золотой храм» и «Исповедь маски» было написано «НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МИСИМА Ю.».

Юкио Мисима родился в Токио в 1925 году. Он считается одним из классиков японской литературы: писал пьесы, стихи, эссе и романы. Трижды был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Nikkei отмечает, что он был первым, кого японские СМИ назвали словом «супасута» (суперзвезда), также он стал одним из самых известных японских писателей за рубежом. На русский язык, помимо вышеназванных, переведены его произведения «Море изобилия», «Шум прибоя», «Солнце и сталь» и др. Мисима умер в 1970 году, когда вместе с соратниками ворвался в офис командующего Силами самообороны Японии и призвал его войска свергнуть правительство премьер-министра Эйсаку Сато, после чего они совершили харакири.

В России переводчиком произведений Мисимы был Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили), который признан Минюстом иноагентом. Он также написал статью о японском писателе «Жизнь и смерть Юкио Мисимы, или Как уничтожить храм».