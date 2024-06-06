Адвокат спрятавшегося от суда немецкого инвестора объяснил его поступок

Немецкий инвестор BelkaCar Ральф Новак пропустил приговор по своему делу из-за панической атаки, рассказал РБК его адвокат Константин Елфимов

Ральф Новак (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Немецкий инвестор BelkaCar Ральф Новак пропустил приговор по своему делу из-за панической атаки, рассказал РБК его адвокат Константин Елфимов. По его словам, он приехал к суду чуть раньше, и пошел в парк для прогулки.

«С момента нахождения 13 месяцев под стражей в СИЗО у него панические атаки начались, он не привык к таким условиям. Естественно, его очень пугало возвращение обратно в эти условия», — объяснил адвокат. Он рассказал, что после прогулки в парке у Новака началась паническая атака, а дальше он плохо помнит, как оказался в посольстве, «потому что он весь в ссадинах, в синяках, он бежал, видимо, по этому парку падал».

Вечером, после того как он немного пришел в себя, Новак покинул посольство. По словам адвоката, ему было некуда сдаваться, так как ночью никакие учреждения работают, поэтому в районе 11:00 мск прибыл в ФСИН и полдня ожидал, пока его заберут в СИЗО.

«Добровольная явка, он там весь день ходил туда-сюда, его никто не держал. Хотел бы убежать, он правда бы убежал. А так, пришел в ФСИН, ожидал, ходил на улицу, обратно, то есть ему никто не препятствовал», — сказал Елфимов.

Адвокат подчеркнул, что за это действие уголовная ответственность не предусмотрена — нарушение домашнего ареста влечет в этом изменение меры пресечения. «Суд и так постановил его поместить в изоляцию от общества на определенный срок, поэтому для него ничего не меняет», — сказал он.

Ранее 5 июня Елфимов подтвердил, что Новак добровольно пришел в инспекцию. 3 июня в пресс-службе Тушинского суда Москвы сообщили, что предпринимателя приговорили к пяти годам заключения по делу о хищении акций одной из крупнейших российских каршеринговых компаний BelkaСar. Der Spiegel ранее писал, что в тот день Новак пытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве, но после переговоров с дипломатами и адвокатами добровольно покинул посольство.

Инвестору вменили ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере или организованной группой). Также приговор озвучили второму фигуранту дела, предпринимателю Ильнуру Азмуханову. Они не признали вину.

Задержали двух фигурантов в феврале 2022 года. Новак был одним из инвесторов BelkaCar, а Азмуханов — инвестиционным директором швейцарского фонда Winterberg Group. По версии следствия, в 2017 году Новак и Азмуханов похитили 52,47% акций BelkaCar, вступив в сговор с руководством кипрского офшора BelkaCar Ltd, а после этого акции были незаконно проданы швейцарской инвесткомпании Bryanston Resources АG, передавал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела. При этом сделка по купле-продаже ценных бумаг была фиктивной и прошла без реальной оплаты.

В BelkaCar подчеркивали РБК, что события касаются корпоративного конфликта внутри Bryanston Resources и не связаны с деятельностью BelkaCar. «Текущее постановление суда не влияет на прямую операционную деятельность компании», — заявляли там.