В РАН назвали риски при создании российской орбитальной станции
Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН академик Олег Орлов рассказал о медико-биологических рисках, касающихся создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС) в разных ее вариантах, сообщается в группе ИМБП во «ВКонтакте».
Орлов заявил, что создание РОСС на среднеширотной орбите на базе отделенных от Международной космической станции (МКС) модулей российского сегмента (угол наклонения — 51,6 градуса) вызывает опасения с точки зрения биологического загрязнения.
«Контаминация орбитальной станции микрофлорой неизбежна. Материалы, из которых изготовлена станция, доставляемые на нее грузы, наконец, сами космонавты приносят с собой микроорганизмы, которые приживаются и развиваются в этой среде», — пояснил академик. Контаминация с годами будет увеличиваться, несмотря на меры профилактики и контроля. Так, состояние среды обитания Международной космической станции (МКС, эксплуатируется с 1998 года) с 55-й экспедиции в 2018 году ухудшилось: в 65% проб с российского сегмента обнаружили микроорганизмы в количествах, превышающих норму.
На МКС выявили представителей бактериальной и грибковой флоры. Эти микроорганизмы могут не только вредить здоровью экипажа, но и повреждать материалы и оборудование, отметил Орлов.
Станция на среднеширотной орбите может быть создана и на базе новых модулей, указывает институт.
Говоря о варианте создания станции на полярной орбите (угол наклонения — 96,8 градуса), доктор наук упомянул повышенные радиационные риски. И хотя увеличение суммарной дозы радиации с увеличением уровня наклонения орбиты не является критическим, оно накладывает дополнительные ограничения на длительность экспедиций. Другая категория рисков связана с солнечной активностью. По словам Орлова, сейчас ведется разработка защитного оборудования, которое поможет минимизировать эти опасности.
По его словам, космонавты смогут пребывать на высокоширотной орбитальной станции 10–11 месяцев.
В начале мая корпорации «Роскосмос» и «Энергия» подписали контракт на разработку эскизного проекта РОСС. Ее рассматривают как замену МКС.
По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, на первом этапе проектирования будут проведены «анализ сценариев развертывания и наклонения орбиты, расчет стоимости доставки 1 кг грузов, развертывание начальной конфигурации и переход космических аппаратов с орбиты РОСС на окололунную». В ходе второго этапа будет разработан сам проект и технические задания вариантов станции, специалисты изучат вопросы обеспечения связи, подготовки экипажей, работы в беспилотном и пилотируемом режимах.
4 июня Рогозин заявил, что госкорпорация определилась с наклонением орбиты будущей станции, а также в целом с ее архитектурой и составом. Глава «Роскосмоса» не рассказал подробностей и не уточнил, какой угол наклонения был выбран.