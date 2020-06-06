Путин разрешил оснастить мигалками автомобили приставов и ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) разрешается оборудовать свои автомобили спецсигналами. Указ главы государства опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В документе говорится, что ФСИН и ФССП получили возможность поставить по одной мигалке на автомобили, которые не имеют наружную раскраску (специальные цветографические схемы). Спецсигнал даст автомобилям приоритетное право в движении по дорогам.

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