Сотрудниц посольства России в Израиле обвинили в краже 50 млн руб.

Среди фигурантов дела — главный бухгалтер посольства России в Израиле. Похищенные деньги шли на покупку недвижимости, считает следствие

Здание посольства России в Тель-Авиве (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Трех сотрудниц российского посольства в Израиле обвинили в мошенничестве на сумму 50 млн руб., сообщил Следственный комитет.

«В период с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева, используя свое служебное положение, совместно с сотрудником посольства Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитила с валютных счетов загранучреждения денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте», — говорится в сообщении СК.

По данным СК, пользуясь своим служебным положением, женщины оформляли поддельные документы (квитанции об уплате местных налогов и сборов, аренды недвижимости и др.) и похищали деньги, чтобы затем покупать на эти средства недвижимость в Москве и Подмосковье.

Женщинам вменяется мошенничество и пособничество в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).