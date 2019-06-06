В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

В Москве обнаружено тело уволенного на прошлой неделе начальника финансового отдела Службы специальных объектов. Мужчина скончался от травм, полученных при падении с высоты

Фото: Никита Попов / РБК

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты. Тело 55-летнего Андрея Кудряшова было обнаружено в среду днем во дворе 15-этажного жилого дома на Окружной улице в Москве. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник, близкий к Главному управлению специальных программ (ГУСП) президента.

По словам собеседника, в пятницу, 31 мая, Кудряшов был уволен со службы.

«Мужчина скончался от травм, полученных в результате падения с высоты», — рассказал источник в полиции. По его словам, Кудряшов находился на квартире своего сына, которую приобрел незадолго до гибели по договору ипотеки. По словам источника, близкого к ГУСП, в службе будет проведена служебная проверка.

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России. Главным управлением специальных программ президента руководит Александр Линец. До 2015 года он был начальником управления ФСБ по Южному военному округу, говорится в базе данных СПАРК.

В начале апреля сотрудники ФСБ проводили обыски в юридическом отделе одной из воинских частей, входящих в состав Службы специальных объектов. Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с подмосковным поселком. По версии следствия, в результате межевания было похищено 35 га земли.