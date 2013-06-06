Рособрнадзор проверил 100% работ по русскому языку

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки окончила проверку всех работ по русскому языку в рамках ЕГЭ. Из более 792 тыс. человек, сдававших экзамен, 100 баллов (максимальный результат) получили 2,5 тыс. выпускников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В Рособрнадзоре отметили, что, как и в прошлые годы, в тех субъектах, "где результаты могут быть завышены", работы с высокими баллами будут перепроверены.

Еще до начала учебного года минимальное количество баллов, допустимое на ЕГЭ по русскому языку, было определено на уровне 36.

Добавим, что в 2012г. число 100-балльников было несколько меньше - чуть более 1900.

Напомним, что еще до проведения первого экзамена стало известно об утечке контрольно-измерительных материалов по русскому языку в Сеть. Тем не менее глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов считает, что утечки не повлияют на объективность результатов экзамена.