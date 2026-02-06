 Перейти к основному контенту
Ядров сообщил, что планов переноса рейсов «Аэрофлота» в Домодедово нет

Росавиация: планов переноса части рейсов «Аэрофлота» в Домодедово нет
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

Перенос части рейсов авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Домодедово не обсуждается. Об этом на форуме НАИС-2026 журналистам заявил руководитель Росавиации и глава совета директоров управляющей компании Домодедово Дмитрий Ядров, передал «Интерфакс».

Повышение тарифов для обслуживания авиакомпаний в Домодедово также не рассматривается, добавил Ядров. Разделения работы авиагаваней по географическим направлениям не будет.

Новым владельцем Домодедово стало Шереметьево
Бизнес
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Летом 2025 года арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта Домодедово в доход государства. Было установлено, что владеющее активами авиагавани ООО «ДМЕ Холдинг» находится под иностранным влиянием. 29 января состоялись торги, по итогам которых владельцем активов группы «Домодедово» стало ООО «Перспектива», дочерняя структура аэропорта Шереметьево.

