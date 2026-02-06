Ядров сообщил, что планов переноса рейсов «Аэрофлота» в Домодедово нет

Перенос части рейсов авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Домодедово не обсуждается. Об этом на форуме НАИС-2026 журналистам заявил руководитель Росавиации и глава совета директоров управляющей компании Домодедово Дмитрий Ядров, передал «Интерфакс».

Повышение тарифов для обслуживания авиакомпаний в Домодедово также не рассматривается, добавил Ядров. Разделения работы авиагаваней по географическим направлениям не будет.

Летом 2025 года арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта Домодедово в доход государства. Было установлено, что владеющее активами авиагавани ООО «ДМЕ Холдинг» находится под иностранным влиянием. 29 января состоялись торги, по итогам которых владельцем активов группы «Домодедово» стало ООО «Перспектива», дочерняя структура аэропорта Шереметьево.