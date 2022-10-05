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Пандемия коронавируса ,  
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Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики

В России за сутки выявлено 23 757 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 2480 человек, умерли 113 человек. Подробные данные о коронавирусе — в инфографиках РБК

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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Патриарх Кирилл заболел коронавирусом
Общество
Патриарх Кирилл

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

В России суточное число заболевших COVID-19 снизилось до 24 тыс. человек
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Шольц заразился коронавирусом
Политика
Олаф Шольц

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в Москве
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки, данные взяты с осени 2021 года
Источник: московский оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по Москве i

Таиланд перестал требовать сертификаты о вакцинации от COVID при въезде
Общество

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России
Ежедневные данные оперативного штаба
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Байден заявил, что пандемия коронавируса окончена
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Фото:Omer Messinger / Getty Images

«Коммерсантъ» узнал о помощи волонтеров по COVID семьям мобилизованных
Политика
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
COVID-19 коронавирус ограничения пандемия заболевание
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