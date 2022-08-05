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Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики

В России за сутки госпитализировали 1906 человек (на 0,5% меньше, чем днем ранее), за сутки выявлено 18 555 новых случаев. Подтверждены данные о 47 умерших с COVID-19. Подробные данные о коронавирусе — в инфографиках РБК

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
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0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

В России впервые с начала апреля выявили более 18,5 тыс. заболевших COVID
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Минобороны допустило причастность США к возникновению COVID-19
Политика
Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Вакцинация в регионах России
Число примененных доз вакцины на 100 человек населения региона*
первая доза вторая доза
*Может быть не равно доле привитого населения. Оперштаб включает в сведения о вакцинации первой и второй дозой данные по ревакцинации. При этом он не уточняет, учитываются ли в них прошедшие ревакцинацию люди однократно или несколько раз.
Источники: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, Росстат, расчеты РБК
Данные по России i

Долги россиян перед МФО сократились впервые с коронавирусного кризиса
Финансы
Фото:Михаил Жбанков / ТАСС

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Филиппенко оценил состояние после госпитализации из-за COVID-19
Общество
Александр Филиппенко

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в Москве
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки, данные взяты с осени 2021 года
Источник: московский оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по Москве i

Глава РАО Васильева ушла на больничный из-за коронавируса
Общество
Ольга Васильева

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<25 000
0
<50 000
0
<75 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Кремль не исключил возвращение дополнительных мер борьбы с COVID-19
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус
Политика
Джо Байден

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
COVID-19 коронавирус ограничения пандемия заболевание
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