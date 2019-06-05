Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

По словам главы Минздрава, контролирующий орган ошибочно пришел к выводу о срыве указа президента. Ранее Счетная палата сообщила, что указ Путина о повышении зарплат медработников не выполнен в 50 регионах из 85

Вероника Скворцова (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала доклад Счетной платы, где говорилось о срыве президентского указа о повышении средней зарплаты медперсонала в 60% регионов. По словам Скворцовой, при составлении отчета Счетной палаты была допущена ошибка.

Она пояснила, что выполнением указа считается выполнение с пятипроцентным отклонением — 95% и больше. «С учетом этих критериев по врачам все 85 регионов выполнили, по среднему персоналу все 85 выполнили и по младшему медицинскому персоналу четыре региона имеют отклонения от 5 до 10%», — приводит слова Скворцовой «РИА Новости».

По ее словам, «о срыве указа говорить вообще не приходится». Она привела данные Росстата, согласно которым рост зарплат медработников в 2018 году составил 26%.

Счетная палата 3 июня представила доклад по итогам проверки исполнения бюджета за 2018 год Минздравом. Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.