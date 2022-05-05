NBC узнал об 1 млн смертей от COVID в США

По подсчетам NBC, в США от коронавируса умерли более 1 млн человек. Согласно официальной статистике, к 4 мая жертвами инфекции стали 996 тыс. человек американцев. Первый случай смерти в стране выявили в конце февраля 2020 года

Фото: Hannah Beier / Reuters

В США к началу мая от коронавируса умерли более 1 млн человек, страна находится на первом месте в мире по количеству зарегистрированных смертей от болезни, сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на собственные подсчеты.

Как указывает NBC, количество погибших от инфекции в США сравнимо с числом жителей десятого по численности населения города стране — Сан-Хосе в штате Калифорния. В нем, по данным переписи на 2020 год, проживал 1,01 млн человек.

По официальным данным американских властей, к 4 мая от коронавируса умерли 993 341 человек, в среднем ежедневная смертность за последнюю неделю составила 325 человек. Подсчет ведут на своем сайте Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Всего с начала пандемии в США выявили более 81,39 млн случаев заболевания COVID-19, указывает ведомство, причем за последний месяц число заражений растет. В среднем за последнюю неделю врачи регистрировали около 61,7 тыс. случаев, тогда как 3 мая выявили 73,7 тыс. новых пациентов.

Университет Джона Хопкинса при этом сообщает, что за все время распространения болезни к 5 мая в США умерли 996 тыс. человек.

Первый случай болезни COVID-19 в США выявили 20 января 2020 года, говорится на сайте CDC. Первую смерть от инфекции в ведомстве зарегистрировали спустя немногим более месяца, 29 февраля, тогда же болезнь выявили у 66 американцев.

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Спустя еще один месяц, к концу марта, США вышли на первое место по количество выявленных случаев болезни коронавирусом, в стране к тому моменту было известно о 82,4 тыс. заразившихся, число жертв превысило 1 тыс. человек. Занимавший в то время пост президента США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение в связи с распространением инфекции 13 марта.

В середине января 2022 года в США выявили рекордное число случаев за сутки — за 24 часа заболели не менее 1,35 млн, писал Reuters.