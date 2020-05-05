Эксперты связали незапланированные траты россиян с усталостью от изоляции

В конце апреля жители городов-миллионников увеличили незапланированные траты на шопинг и готовую еду, показал опрос Wanta Group. По мнению экспертов, это свидетельствует об усталости людей от периода самоизоляции

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В конце апреля на фоне режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жители российских городов-миллионников увеличили незапланированные траты на некоторые товары. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).

По данным Wanta, за неделю с 27 апреля по 3 мая самая высокая доля незапланированных трат — 16% — пришлась на лекарства, маски и антисептики. В этот период участники исследования также чаще всего незапланированно покупали одежду, косметику, товары для дома (14%), готовую еду (9%) и продукты питания (2%).

По мнению аналитиков, рост незапланированных трат на шопинг и готовые блюда может свидетельствовать о том, что люди устали от самоизоляции и пытаются вернуться к прежнему образу жизни, «насколько это возможно в текущих условиях».

Авторы исследования вместе с тем заметили спад интереса россиян к спорту. Так, с 27 апреля по 3 мая уделить время тренировкам планировали 71% респондентов, но по факту это сделали 65% (минус 6%). То же касается курсов и тренингов — обучением занимались на 2% меньше участников опроса, чем планировали (собирались проходить курсы и тренинги 40%, а в итоге ими занялись 38%). Аналитики считают, что снижение заинтересованности в обучении и участии в онлайн-конференциях может быть связано с майскими праздниками, в которые люди традиционно планируют отдыхать.