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Эксперты связали незапланированные траты россиян с усталостью от изоляции

В конце апреля жители городов-миллионников увеличили незапланированные траты на шопинг и готовую еду, показал опрос Wanta Group. По мнению экспертов, это свидетельствует об усталости людей от периода самоизоляции
Фото: Carsten Seibold / Reuters
Фото: Carsten Seibold / Reuters

В конце апреля на фоне режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жители российских городов-миллионников увеличили незапланированные траты на некоторые товары. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).

По данным Wanta, за неделю с 27 апреля по 3 мая самая высокая доля незапланированных трат — 16% — пришлась на лекарства, маски и антисептики. В этот период участники исследования также чаще всего незапланированно покупали одежду, косметику, товары для дома (14%), готовую еду (9%) и продукты питания (2%).

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По мнению аналитиков, рост незапланированных трат на шопинг и готовые блюда может свидетельствовать о том, что люди устали от самоизоляции и пытаются вернуться к прежнему образу жизни, «насколько это возможно в текущих условиях».

Авторы исследования вместе с тем заметили спад интереса россиян к спорту. Так, с 27 апреля по 3 мая уделить время тренировкам планировали 71% респондентов, но по факту это сделали 65% (минус 6%). То же касается курсов и тренингов — обучением занимались на 2% меньше участников опроса, чем планировали (собирались проходить курсы и тренинги 40%, а в итоге ими занялись 38%). Аналитики считают, что снижение заинтересованности в обучении и участии в онлайн-конференциях может быть связано с майскими праздниками, в которые люди традиционно планируют отдыхать.

За прошедшую неделю выросла доля тех, кто считает свой образ жизни кардинально изменившимся, отмечает Wanta Group. Это коснулось всех городов и возрастных групп, но сильнее всего — респондентов в возрастной категории от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет. Эксперты считают, что на это также могли повлиять праздничные дни, когда часть людей уехали за город, на дачи или к родственникам.

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Исследование проводилось с 23 апреля по 3 мая методом телефонного опроса в городах-миллионниках, в нем участвовали респонденты в возрасте от 18 до 55 лет.

Обязательный режим самоизоляции действует в России с конца марта. Президент Владимир Путин в связи с распространением инфекции объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая, поскольку пандемия в стране еще не достигла своего пика. Вместе с тем он поручил подготовить параметры последовательных шагов поэтапного выхода России из ограничительных мер с 12 мая. При этом в Роспотребнадзоре не исключили, что если россияне будут нарушать карантинные меры, то их могут ужесточить после праздников.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: опрос, самоизоляция, коронавирус
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