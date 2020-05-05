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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки коронавирусом заразились более 10 тыс. человек

В стране третий день подряд COVID-19 обнаруживают более чем у 10 тыс. человек. Общее число заболевших превысило 155 тыс., число жертв приближается к 1,5 тыс.
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в России выявили 10 102 случая заражения коронавирусом COVID-19, всего в стране заболели 155 370 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его данным, случаи были выявлены в 83 регионах страны. Почти у половины заразившихся не проявлялись признаки болезни, отметили в штабе.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За прошедшие 24 часа в России из-за коронавируса скончались 95 человек, 1770 пациентам удалось выздороветь. Больше половины летальных исходов зарегистрировали в столичном регионе. В Москве скончались 52 человека, в Подмосковье — 16. В Приморском крае умерли три человека, в Калининградской, Новгородской, Тверской и Астраханской областях скончались по два человека, а в Воронежской, Ивановской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Самарской, Тюменской областях, Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Мордовии, Хакасии и Ставропольском, Красноярском и Алтайском краях — по одному человеку.

За весь период в стране из-за вируса умер 1451 человек, число выздоровевших пациентов достигло отметки 19 865 пациентов.

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В России уже третий день подряд коронавирусом заболевает более 10 тыс. человек. Так, 3 мая в оперативном штабе сообщили, что инфекцией заразились 10 633 человека, а на следующий день был выявлен 10 581 новый случай заболевания.

В целом на планете COVID-19 выявили у 3,58 млн человек, умерли более 251 тыс. пациентов, вылечился 1,16 млн. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в США, где зарегистрирована треть от всех мировых случаев заражения и четверть от всех летальных исходов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус
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