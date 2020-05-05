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Луческу заявил о невозможности «Зенита» оставить Кокорина

«Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым, заявил бывший главный тренер клуба Мирча Луческу. По его словам, Кокорину будет лучше продолжить карьеру за границей
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Футболисту Александру Кокорину лучше продолжить карьеру за рубежом, заявил бывший главный тренер клуба «Зенит» Мирча Луческу в интервью Sport24.

Кокорин с зимы выступает на правах аренды в «Сочи». Его контракт с «Зенитом» истекает летом.

«Я был уверен, что «Зенит» его куда-то отправит. Слова о том, что клуб его ждет, были лишь поддержкой в трудной ситуации. «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым», — заявил Луческу.

По его словам, отличным вариантом для Кокорина будет поехать в Европу. «Точно лучше, чем оставаться в России, потому что ни один большой клуб после истории с тюрьмой его не пригласит. Думаю, Кокорину подошли бы бельгийская или немецкая лиги. А возможно, и чемпионат Италии», — отметил Луческу.

Футболисты Кокорин и Мамаев на свободе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Братьев Александр и Кирилла Кокориных и футболиста Павла Мамаева задержали в октябре 2018 года в рамках уголовного дела, заведенного по факту драки в центре Москвы. В кофейне футболисты избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора Государственного научного центра ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Поводом для конфликта послужило замечание, которое Пак сделал шумной компании. Во время драки он получил черепно-мозговую травму: его ударили стулом по голове.

В августе 2019 года футболисты подали прошение об условно-досрочном освобождении, которое суд позднее удовлетворил. 17 сентября они вышли на свободу из исправительной колонии в Белгородской области. В общей сложности футболисты провели под стражей около 11 месяцев.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Мирча Луческу, Александр Кокорин, «Зенит»
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