Луческу заявил о невозможности «Зенита» оставить Кокорина

«Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым, заявил бывший главный тренер клуба Мирча Луческу. По его словам, Кокорину будет лучше продолжить карьеру за границей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Футболисту Александру Кокорину лучше продолжить карьеру за рубежом, заявил бывший главный тренер клуба «Зенит» Мирча Луческу в интервью Sport24.

Кокорин с зимы выступает на правах аренды в «Сочи». Его контракт с «Зенитом» истекает летом.

«Я был уверен, что «Зенит» его куда-то отправит. Слова о том, что клуб его ждет, были лишь поддержкой в трудной ситуации. «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым», — заявил Луческу.

По его словам, отличным вариантом для Кокорина будет поехать в Европу. «Точно лучше, чем оставаться в России, потому что ни один большой клуб после истории с тюрьмой его не пригласит. Думаю, Кокорину подошли бы бельгийская или немецкая лиги. А возможно, и чемпионат Италии», — отметил Луческу.