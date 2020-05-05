Луческу заявил о невозможности «Зенита» оставить Кокорина
Футболисту Александру Кокорину лучше продолжить карьеру за рубежом, заявил бывший главный тренер клуба «Зенит» Мирча Луческу в интервью Sport24.
Кокорин с зимы выступает на правах аренды в «Сочи». Его контракт с «Зенитом» истекает летом.
«Я был уверен, что «Зенит» его куда-то отправит. Слова о том, что клуб его ждет, были лишь поддержкой в трудной ситуации. «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым», — заявил Луческу.
По его словам, отличным вариантом для Кокорина будет поехать в Европу. «Точно лучше, чем оставаться в России, потому что ни один большой клуб после истории с тюрьмой его не пригласит. Думаю, Кокорину подошли бы бельгийская или немецкая лиги. А возможно, и чемпионат Италии», — отметил Луческу.